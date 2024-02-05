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Galatasaray'a bir Fransız daha! Dünyayı peşinden koşturmuştu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Süper Lig'de lider Fenerbahçe'yi amansız takibini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı kırmızılılar son olarak Serge Aurier ve Carlos Vinicius'u kadrosuna katmıştı. Aslan, şimdi de Fransız yıldızı gözüne kestirdi. İşte A Spor'un duyurduğu o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 12:39 Güncelleme 05 Şubat 2024, 12:39
Galatasaray’a bir Fransız daha! Dünyayı peşinden koşturmuştu... 1

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip bu mücadeleyi 2-0 kazandı. Cimbom'da golleri Nelsson ve Barış Alper kaydetti.

Galatasaraya görülmemiş gelir! 100 milyon euro...
Galatasaray'a görülmemiş gelir! 100 milyon euro...

Galatasaray’a bir Fransız daha! Dünyayı peşinden koşturmuştu... 2

Sarı kırmızılılar Bandırmaspor maçına odaklanırken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala görüşmelerini hızlandırdı. Cimbom önemli isimlerle kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

Galatasarayda Mauro Icardi isyanı! Her hafta aynı şey
Galatasaray'da Mauro Icardi isyanı! "Her hafta aynı şey"

Galatasaray’a bir Fransız daha! Dünyayı peşinden koşturmuştu... 3

SACHA'DAN DEV GELİR

Sarı-kırmızılılar özellikle Sacha Boey'nin satışı sonrası önemli bir geliri kasasına koymuştu.

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