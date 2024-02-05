Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip bu mücadeleyi 2-0 kazandı. Cimbom'da golleri Nelsson ve Barış Alper kaydetti.
Sarı kırmızılılar Bandırmaspor maçına odaklanırken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala görüşmelerini hızlandırdı. Cimbom önemli isimlerle kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.
SACHA'DAN DEV GELİR
Sarı-kırmızılılar özellikle Sacha Boey'nin satışı sonrası önemli bir geliri kasasına koymuştu.