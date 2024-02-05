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Galatasaray'a görülmemiş gelir! 100 milyon euro...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da işler yolunda gidiyor. Sacha Boey ve Bakambu'dan toplam 35 milyon euro geliri kasasına koyan sarı kırmızılılar, sezon sonunda ise tam 100 milyon euronun üzerinde gelir hedefliyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 09:50 Güncelleme 05 Şubat 2024, 09:50
Galatasaray’a görülmemiş gelir! 100 milyon euro... 1

Kasasını ara transferde yaptığı Sacha Boey ve Cedric Bakambu satışları ile dolduran Cimbom, 35 milyon Euro'luk (1 milyar 155 milyon TL) net gelirin sahibi oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, yerli yıldızlarına gelen teklifleri ise ocak ayında değerlendirmeye almadı ve pazarlıklar için sezon sonunu işaret etti.

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Galatasaray’a görülmemiş gelir! 100 milyon euro... 2

Sabah'ın haberine göre EURO 2024'te A Milli Takım'la boy gösterecek Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'dan da en az 35 milyon Euro bonservis geliri bekleniyor.

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Galatasaray’a görülmemiş gelir! 100 milyon euro... 3

Aslan'ın yerli oyuncuları özellikle Şampiyonlar Ligi sayesinde piyasa yaptı. Hollanda devi Ajax uzun süredir Kerem'le ilgilenirken Lazio başta olmak üzere İtalyan kulüpleri, Barış Alper'i takip ediyor.

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