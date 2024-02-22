SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Milan Baros Galatasaray taraftarına üçlü çektirdi

Son dakika Galatasaray haberleri...UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Sparta Prag ile karşılaştı. İlk maçı 3-2 kazanan temsilcimiz deplasmana avantajlı bir sonuçla gitti. Maçı izleyenler arasında ise Galatasaray'ın eski Çekyalı yıldızı Milan Baros da vardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 23:22 Güncelleme 22 Şubat 2024, 23:22
Milan Baros Galatasaray taraftarına üçlü çektirdi

UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Sparta Prag ile karşılaştı. İlk maçı 3-2 kazanan temsilcimiz deplasmana avantajlı bir sonuçla gitti.

Baros'un görüntüsü beğeni topladıBaros'un görüntüsü beğeni topladı

TRİBÜNDE TANIDIK BİR İSİM

Maçı tribünde izleyenler arasında ise Galatasaray'ın eski Çekyalı yıldızı Milan Baros da vardı. Yıldız golcü Galatasaray deplasman tribününe 'üçlü' çektirdi. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Yıldız oyuncu sarı kırmızılı ekipte 2008-2012 yılları arasında forma giymişti. Baros, Galatasaray'da gol krallığı ve şampiyonluk yaşamıştı.

Galatasarayda Zaha sürprizi! Resmen açıklandıGalatasarayda Zaha sürprizi! Resmen açıklandı
Galatasaray'da Zaha sürprizi! Resmen açıklandı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Denizli’de yüzleri gülümseten diyalog! Başkan Erdoğan keman eşliğinde Çanakkale Türküsü söyledi: Ut da öğrenirsen çok iyi olur
MHP’den AYM’ye 85. madde vurgulu sert tepki! Anayasa Mahkemesi, Anayasa’ya bağlı kalmıyor... Keyfi Can Atalay kararı açık bir mesaj
Sparta Prag-Galatasaray | CANLI
CHP’nin ’DEM’i tam! İmamoğlu ’kürdistan’ hayali kuran Ahmet Özer’i el üstünde tutuyor... Mitinge götürdü, sarılıp öptü
Başkan Erdoğan Denizli’de muhalefeti tiye aldı: Bunlarınki horoz dövüşünden daha beter
Kemalciler ’kasetli’ İmamoğlu ifşalarına başladı! Beşiktaş’ın parasıyla delege borsası: Başrolde CHP İl Başkanlığı | Elimde ses kaydı var
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den CHP’ye sert sözler: Atatürk’ün varisleri bugün DEM’leniyor
Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını açıkladı! 8 ay sonra bir ilk! İşte uzman isimlerin ilk yorumu
Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında! Alman itiraf etti: Başkan Erdoğan kazandı ABD kaybetti
Irak’ta kanlı ortaklık: KYB’nin terör örgütü PKK’yla iş birliği bölgenin istikrarına darbe vurdu
Son dakika: İYİ Parti ve CHP arasında şimdi de borç krizi! Özgür Özel’in Akşener’e borç hatırlatmasına İYİ Parti’den sert tepki
Erzincan İliç’teki toprak kayması hakkında Türkiye müdürü Cengiz Yalçın Demirci’den şok ifade: Çatlaklarla ilgili maili 3 gün sonra gördüm
Son dakika: MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon! PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Renas Amed kod adlı Murat Ateş etkisiz hale getirildi
Muharrem İnce’ye FETÖ - CHP kaset kumpasında karar!
İslam’a ve Kur’an’a hakaret eden CHP’nin sapkın avukatı Feyza Altun’un 3 yıla kadar hapsi isteniyor
SON DAKİKA