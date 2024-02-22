Milan Baros Galatasaray taraftarına üçlü çektirdi

UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Sparta Prag ile karşılaştı. İlk maçı 3-2 kazanan temsilcimiz deplasmana avantajlı bir sonuçla gitti.

Baros'un görüntüsü beğeni topladı

TRİBÜNDE TANIDIK BİR İSİM

Maçı tribünde izleyenler arasında ise Galatasaray'ın eski Çekyalı yıldızı Milan Baros da vardı. Yıldız golcü Galatasaray deplasman tribününe 'üçlü' çektirdi. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Yıldız oyuncu sarı kırmızılı ekipte 2008-2012 yılları arasında forma giymişti. Baros, Galatasaray'da gol krallığı ve şampiyonluk yaşamıştı.