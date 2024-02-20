Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de gündem transfer. Sarı lacivertli ekip önümüzdeki senenin planını şimdiden yapmaya başladı.Sarı laciverrtli ekip ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği bir yıldızla ilgileniyor.