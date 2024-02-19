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Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı iptal edilmişti. Sarı lacivertlilerden bu iptal kararına ilişkin bir açıklama geldi. Paylaşımda geçen, "29 Aralık 2023 tarihinde Galatasaray Sportif A.Ş.-Fenerbahçe Futbol A.Ş. arasında oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi, katılımcı takımlar ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında verilen ortak mutabakat neticesinde iptal edilmiştir." ifadeleri kamuoyunda yanlış anlaşıldı. İşte Süper Kupa gerçekleri ve oynatılması planlanan o tarih...

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 13:00 Güncelleme 19 Şubat 2024, 13:17
Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı iptal edilmişti. Sarı lacivertlilerden bu iptal kararına ilişkin bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

29 Aralık 2023 tarihinde Galatasaray Sportif A.Ş.-Fenerbahçe Futbol A.Ş. arasında oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi, katılımcı takımlar ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında verilen ortak mutabakat neticesinde iptal edilmiştir.

İptal kararının, TFF ve Kulüpler nezdinde kamuoyuna açıklanmasını takiben, yaşanan süreçlerle ilgili manipülasyon içeren birçok bilgi servis edilerek, Başkanımız Ali Y. Koç hakkında asılsız iftira ve ithamlarda bulunulmuştur.

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YANLIŞ ANLAŞILDI!

Fenerbahçe'nin açıklamasının ilk paragrafında geçen ve 29 Aralık tarihinin işaret edildiği 'iptal' açıklaması, Süper Kupa'nın oynanmayacağı şeklinde algılandı.

Sonrasında sarı lacivertlilerden basına, "Açıklama ile ilgili yanlış anlaşılmalar oluşmuştur. Maç iptal edildi gibi algılanmış. Öyle bir durum yok, açıklamada dikkat ederseniz o tarihte oynanması iptal edilen diye belirtiliyor. Maçın iptal olması gibi bir durum söz konusu değil." bilgilendirmesi yapıldı.

Süper Kupa ne zaman oynanacak? İşte o tarih

NİSAN AYINDA OYNATILACAK

Süper Kupa'nın ne zaman oynatılacağı ise henüz resmiyet kazanmadı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa finali için kendilerine nisan ayının işaret edildiğini belirttiler.

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan ise Süper Kupa maçının '3 Nisan 2024 tarihinde Şanlıurfa'da' oynatılacağını söyledi.

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