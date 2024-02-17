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Fenerbahçe'de gündem transfer! Kent'in yerine o isim geliyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı.Kanarya, geriye düştüğü karşılaşmada öne geçmesine rağmen Kadıköy'de 2 puan bıraktı.Sahasında beklenmedik bir puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, liderliği Galatasaray'a kaptırdı.Öte yandan Fenerbahçe'de sezon sonu transfer çalışmalarıda şimdiden başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 18:39 Güncelleme 17 Şubat 2024, 18:42
Fenerbahçe’de gündem transfer! Kent’in yerine o isim geliyor 1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı.

Fenerbahçe’de gündem transfer! Kent’in yerine o isim geliyor 2

Kanarya, geriye düştüğü karşılaşmada öne geçmesine rağmen Kadıköy'de 2 puan bıraktı.

Fenerbahçe’de gündem transfer! Kent’in yerine o isim geliyor 3

Sahasında beklenmedik bir puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

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