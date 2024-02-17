Fenerbahçe'de gündem transfer! Kent'in yerine o isim geliyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı.Kanarya, geriye düştüğü karşılaşmada öne geçmesine rağmen Kadıköy'de 2 puan bıraktı.Sahasında beklenmedik bir puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, liderliği Galatasaray'a kaptırdı.Öte yandan Fenerbahçe'de sezon sonu transfer çalışmalarıda şimdiden başladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı.
Kanarya, geriye düştüğü karşılaşmada öne geçmesine rağmen Kadıköy'de 2 puan bıraktı.
Sahasında beklenmedik bir puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, liderliği Galatasaray'a kaptırdı.