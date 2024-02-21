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Fenerbahçe'de Fred şoku! Yeni takımını duyurdular

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred'in takımdan ayrılması gündeme geldi. Bu sezonki performansıyla dikkat çeken isimlerden biri olan 30 yaşındaki oyuncuya flaş bir talip çıktı. Suudi Arabistan Ligi'nden Al-Hilal'in Fred transferi için gözünü kararttığı ve Fenerbahçe'ye astronomik bir bonservis bedeli teklif edeceği iddia edildi. İşte detaylar ve tarihi bonservis bedeli...

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 22:11 Güncelleme 21 Şubat 2024, 22:16
Fenerbahçe’de Fred şoku! Yeni takımını duyurdular 1

Bu sezon 3 kulvarda iddialı bir görüntü çizen Fenerbahçe'de bir yandan gelecek sezonun planlamaları yapılıyor. Transfer listesini oluşturmaya başlayan sarı-lacivertlilerde sürpriz ayrılıklar yaşanması gündeme geldi.

Fenerbahçe’de Fred şoku! Yeni takımını duyurdular 2

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncularla görüşmeler yapmayı planlayan Kanarya'da yıldız isimlere gelecek tekliflerin de değerlendirilmesi kararı alındı.

Fenerbahçe’de Fred şoku! Yeni takımını duyurdular 3

SEZON SONU 2 AYRILIK!

Takımın en önemli isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu'na veda etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de iki yıldızla daha yolların ayrılması gündeme geldi.

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