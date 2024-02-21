Fenerbahçe'de Fred şoku! Yeni takımını duyurdular

Bu sezon 3 kulvarda iddialı bir görüntü çizen Fenerbahçe 'de bir yandan gelecek sezonun planlamaları yapılıyor. Transfer listesini oluşturmaya başlayan sarı-lacivertlilerde sürpriz ayrılıklar yaşanması gündeme geldi.

3

SEZON SONU 2 AYRILIK!

Takımın en önemli isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu'na veda etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de iki yıldızla daha yolların ayrılması gündeme geldi.