Beşiktaş Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş Galatasaray dakika dakika özet

Süper Lig'in 28. haftasında futbolseverler, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanan kritik derbi maçına kilitlendi. Şampiyonluk yolunda önemli bir viraj olarak görülen bu maçta, Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek kritik 3 puanın sahibi oldu.