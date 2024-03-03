Beşiktaş Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş Galatasaray dakika dakika özet

Süper Lig'in 28. haftasında futbolseverler, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanan kritik derbi maçına kilitlendi. Şampiyonluk yolunda önemli bir viraj olarak görülen bu maçta, Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek kritik 3 puanın sahibi oldu.
Maçın henüz 2. dakikasında Galatasaray, Kerem Demirbay'ın kullandığı korner sonucunda Al-Musrati'nin ters kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Bu erken gol, maçın geri kalanında Beşiktaş'a baskı kurdu.
dakikada Beşiktaş, Rashica ile gole çok yaklaştı. Kullandığı kornerde top doğrudan kaleye yöneldi ancak üst direkten döndü.
dakikada Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği frikikte topu yan ağlara gönderdi.
dakikada Kaan Ayhan'ın mükemmel bir bireysel çabası sonrası Kerem Demirbay'a aktardığı top, Mert Günok ile karşı karşıya kalan Kerem'in şutunda kornere çıktı.