Aslan'dan 10 numara transfer! Galatasaray'dan beklenmedik hamle

Avrupa, lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarış veren Galatasaray'da gündem eksik bölgeleri tamamlamak. Avrupa'da oynayacağı maçlar için listesini UEFA'ya bildiren Galatasaray'da transfer bitmedi.Süper Lig'de Fenerbahçe ile eşit puanda averajla ikinci sırada olan sarı kırmızılı ekip gözünü son 3 gün kala transfere dikti.Sol bek ve 10 numara için yabancı oyuncu arayışında olan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir 10 numara girdi.