PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Fotohaberleri

Aslan'dan 10 numara transfer! Galatasaray'dan beklenmedik hamle

Avrupa, lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarış veren Galatasaray'da gündem eksik bölgeleri tamamlamak. Avrupa'da oynayacağı maçlar için listesini UEFA'ya bildiren Galatasaray'da transfer bitmedi.Süper Lig'de Fenerbahçe ile eşit puanda averajla ikinci sırada olan sarı kırmızılı ekip gözünü son 3 gün kala transfere dikti.Sol bek ve 10 numara için yabancı oyuncu arayışında olan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir 10 numara girdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 01:18 Güncelleme 07 Şubat 2024, 01:22
Aslan’dan 10 numara transfer! Galatasaray’dan beklenmedik hamle 1

Avrupa, lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarış veren Galatasaray'da gündem eksik bölgeleri tamamlamak.

Galatasarayın bekleyişi bitiyor! Menajeri İstanbula geldi
Galatasaray'ın bekleyişi bitiyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Aslan’dan 10 numara transfer! Galatasaray’dan beklenmedik hamle 2

Avrupa'da oynayacağı maçlar için listesini UEFA'ya bildiren Galatasaray'da transfer bitmedi.

Galatasarayda penaltı kavgası! Kenardan gelen uyarıyı dinlemedi
Galatasaray'da penaltı kavgası! Kenardan gelen uyarıyı dinlemedi

Aslan’dan 10 numara transfer! Galatasaray’dan beklenmedik hamle 3

Süper Lig'de Fenerbahçe ile eşit puanda averajla ikinci sırada olan sarı kırmızılı ekip gözünü son 3 gün kala transfere dikti.

Kupanın da Aslanı! Galatasaray ZTKda turladı
Kupa'nın da Aslan'ı! Galatasaray ZTK'da turladı

SON DAKİKA