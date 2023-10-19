4 ay önce evlenen İlker Aksum en büyük pişmanlığını Ceyda Düvenci’ye itiraf etti! “Gerçekten çok kötü depresyondayken...”

Yabancı Damat, Çarli, Canım Ailem gibi dizilerde rol alan İlker Aksum hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Ünlü oyuncu, şimdi ise samimi açıklamalarıyla adından söz ettirdi. İkinci evliğini geçtiğimiz haziran ayında yapan oyuncu, en büyük pişmanlığını Ceyda Düvenci'ye itiraf etti. İşte İlker Aksum'un o açıklamaları...