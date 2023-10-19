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4 ay önce evlenen İlker Aksum en büyük pişmanlığını Ceyda Düvenci’ye itiraf etti! “Gerçekten çok kötü depresyondayken...”

Yabancı Damat, Çarli, Canım Ailem gibi dizilerde rol alan İlker Aksum hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Ünlü oyuncu, şimdi ise samimi açıklamalarıyla adından söz ettirdi. İkinci evliğini geçtiğimiz haziran ayında yapan oyuncu, en büyük pişmanlığını Ceyda Düvenci'ye itiraf etti. İşte İlker Aksum'un o açıklamaları...

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 10:54 Güncelleme 19 Ekim 2023, 10:54
4 ay önce evlenen İlker Aksum en büyük pişmanlığını Ceyda Düvenci’ye itiraf etti! “Gerçekten çok kötü depresyondayken...” 1

Yabancı Damat, Çarli, Canım Ailem gibi dizilerde rol alan İlker Aksum, geçen Haziran ayında yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Dilay Ekmekçioğlu ile dünyaevine girdi.

4 ay önce evlenen İlker Aksum en büyük pişmanlığını Ceyda Düvenci’ye itiraf etti! “Gerçekten çok kötü depresyondayken...” 2

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem olan oyuncu, şimdi ise samimi açıklamalarıyla adından söz ettirdi.

4 ay önce evlenen İlker Aksum en büyük pişmanlığını Ceyda Düvenci’ye itiraf etti! “Gerçekten çok kötü depresyondayken...” 3

Ceyda Düvenci'nin sorularını yanıtlayan Aksum, Dilay Ekmekçioğlu ile nasıl tanıştıklarını ilk kez anlattı.

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