Migroskop 5-10-20-30-40-50-90-100 TL ürünler kataloğu az evvel yayımlandı: Migros İNDİRİMİ başladı!

Türkiye'nin önde gelen perakende market zincirlerinden Migros, yılın dikkat çekici indirim kampanyasına start verdi. Bu kampanya, 31 Ocak 2024 tarihleri arasında Migros müşterilerine özel olarak sunulacak. Migros'un aktüel ürün kataloğu, alışveriş tutkunlarına çeşitli avantajlar ve cazip fırsatlar vaat ediyor. Migros, bu büyük indirim kampanyası ile tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik bir dizi ürünü indirimli fiyatlarla sunmayı hedefliyor. Market zinciri, günlük yaşamın vazgeçilmezleri olan gıda ürünlerinden elektronik eşyalara, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstiline kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsayan kampanyasında, her kesimden tüketiciye hitap ediyor.