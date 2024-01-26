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Migros İNDİRİMİ başladı: 31 Ocak'a kadar geçerli! Migroskop 5-10-20-30-40-50-90-100 TL ürünler kataloğu

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden biri olan Migros, yılın büyük indirim kampanyasını başlattı. 31 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli olacak Migros aktüel ürün kataloğu, tüketicilere birbirinden cazip fırsatlar sunuyor.

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 16:30 Güncelleme 26 Ocak 2024, 16:30
Migros İNDİRİMİ başladı: 31 Ocak’a kadar geçerli! Migroskop 5-10-20-30-40-50-90-100 TL ürünler kataloğu 1

Türkiye'nin önde gelen perakende market zincirlerinden biri olan Migros, yeni indirimli ürünleriyle yine müşterilerine avantajlı alışveriş fırsatları sunuyor. 18 Ocak - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli olacak Migros aktüel ürün kataloğunu sizler için derledik.

Migros İNDİRİMİ başladı: 31 Ocak’a kadar geçerli! Migroskop 5-10-20-30-40-50-90-100 TL ürünler kataloğu 2

Paşabahçe ve Borcam markalı ürünlerde %40 indirim

Migros İNDİRİMİ başladı: 31 Ocak’a kadar geçerli! Migroskop 5-10-20-30-40-50-90-100 TL ürünler kataloğu 3

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