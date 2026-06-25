İsmail Yüksek'e Como kancası! 20 milyon euroluk teklif iddiası

Yeni sezonun kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Avrupa kulüplerinin uzun süredir takip ettiği milli orta saha oyuncusu için bu kez İtalya'dan somut bir hamlenin gelebileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe İsmail'i takımda tutmak istiyor

FENERBAHÇE AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Sarı-lacivertli cephede ise İsmail Yüksek'in takımda kalması yönünde görüş birliği bulunduğu öne sürüldü. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yönetimle yaptığı değerlendirmede, "Bu sezon bizim için çok önemli. Takımın en önemli oyuncularından biri olan İsmail ile devam etmeliyiz." ifadelerini kullandığı iddia edildi. Yönetimin de milli futbolcunun satışına olumlu yaklaşmadığı ve kadro planlamasında İsmail Yüksek'i önemli isimlerden biri olarak değerlendirdiği belirtildi.

Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 47 resmi karşılaşmada görev yapan İsmail Yüksek, 2 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Milli futbolcunun geleceğine ilişkin kararın, Dünya Kupası sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanması bekleniyor.

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