İsmail Yüksek'e Como kancası! 20 milyon euroluk teklif iddiası
Serie A ekibi Como'nun, İsmail Yüksek için Dünya Kupası sonrasında Fenerbahçe'ye resmi teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü. Yaklaşık 20 milyon euro seviyesindeki teklif konuşulurken, sarı-lacivertli yönetim ile teknik heyetin milli oyuncunun ayrılığına sıcak bakmadığı belirtildi.
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- Serie A ekibi Como, Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için 20 milyon euro değerinde teklif hazırladı.
- Como, Türkiye'nin ABD ile oynayacağı Dünya Kupası maçının ardından Fenerbahçe'ye resmi teklif sunmayı planlıyor.
- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve yönetim, İsmail Yüksek'in takımda kalması yönünde görüş birliğine vardı.
- İsmail Yüksek geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 47 maçta forma giydi ve 2 gol, 3 asist kaydetti.
- Transferle ilgili nihai karar, Dünya Kupası sürecinin tamamlanmasının ardından netleşecek.
Yeni sezonun kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Avrupa kulüplerinin uzun süredir takip ettiği milli orta saha oyuncusu için bu kez İtalya'dan somut bir hamlenin gelebileceği öne sürüldü.
Haberlere göre Serie A ekiplerinden Como, A Milli Takım'ın ABD ile oynayacağı Dünya Kupası karşılaşmasının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'ye resmi teklif sunmayı planlıyor.
COMO'DAN 20 MİLYON EUROLUK HAMLE
İddialara göre İtalyan temsilcisi, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katabilmek için yaklaşık 20 milyon euro değerinde bir teklif hazırladı.
Transfer girişiminin Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edilirken, Como'nun İsmail Yüksek'i yeni sezonun orta saha yapılanmasında kilit isimlerden biri olarak gördüğü aktarıldı.
FENERBAHÇE AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR
Sarı-lacivertli cephede ise İsmail Yüksek'in takımda kalması yönünde görüş birliği bulunduğu öne sürüldü. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yönetimle yaptığı değerlendirmede, "Bu sezon bizim için çok önemli. Takımın en önemli oyuncularından biri olan İsmail ile devam etmeliyiz." ifadelerini kullandığı iddia edildi. Yönetimin de milli futbolcunun satışına olumlu yaklaşmadığı ve kadro planlamasında İsmail Yüksek'i önemli isimlerden biri olarak değerlendirdiği belirtildi.
Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 47 resmi karşılaşmada görev yapan İsmail Yüksek, 2 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Milli futbolcunun geleceğine ilişkin kararın, Dünya Kupası sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanması bekleniyor.