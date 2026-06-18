Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'dan Dusan Tadic'e teklif!
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dusan Tadic'in geleceğiyle ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wahda'dan ayrılmaya hazırlanan Sırp futbolcuya, eski hocası İsmail Kartal'dan sürpriz bir teklif geldi.
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- Dusan Tadic ile Al-Wahda arasındaki sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedilmesi konusunda uzlaşma sağlandı.
- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, eski öğrencisi Tadic ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
- Kartal, Tadic'e teknik heyette yer almayı düşünüp düşünmediğini sordu.
- Tadic'in futbol sonrası kariyer planları ve teknik ekipte değerlendirilmesi konuları görüşmede ele alındı.
- Tadic'e Almanya'dan Schalke 04 ve Sırbistan'dan FK Vojvodina'nın teklif yaptığı belirtildi.
Sharjah Sports'un haberine göre, Dusan Tadic ile Al-Wahda arasında sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedilmesi konusunda uzlaşma sağlandı.
36 yaşındaki futbolcunun kulüpten ayrılması beklenirken kariyerine hangi yönde devam edeceği merak konusu oldu.
İSMAİL KARTAL TELEFONU
A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin başına yeniden geçen İsmail Kartal, iki gün önce eski öğrencisi Tadic ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Haberde, Kartal'ın Tadic'e; "Teknik heyette yer almayı düşünür müsün?" sorusunu yönelttiği öne sürüldü.
FUTBOL SONRASI PLANLAR KONUŞULDU
Fenerbahçe'de birlikte başarılı bir dönem geçiren ikilinin görüşmesinde, Tadic'in futbol sonrası kariyer planlarının da ele alındığı belirtildi.
İsmail Kartal'ın deneyimli oyuncunun futbol bilgisi, liderlik özellikleri ve kulübe olan bağlılığı nedeniyle teknik ekipte değerlendirilmesini istediği ifade edildi.
FUTBOLA DEVAM ETME İHTİMALİ DE VAR
Öte yandan Tadic'in henüz futbolu bırakma kararı vermediği öğrenildi. Tecrübeli oyuncuya Almanya'dan Schalke 04 ve Sırbistan'dan FK Vojvodina'nın teklif yaptığı belirtildi.
KARAR BEKLENİYOR
Aktif futbol kariyerine devam etmek ile teknik adamlık yolunda ilk adımı atmak arasında değerlendirme yapan Tadic'in, geleceğiyle ilgili nihai kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.