Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'dan Dusan Tadic'e teklif!

Tadic'e Almanya'dan Schalke 04 ve Sırbistan'dan FK Vojvodina'nın teklif yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, eski öğrencisi Tadic ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

36 yaşındaki futbolcunun kulüpten ayrılması beklenirken kariyerine hangi yönde devam edeceği merak konusu oldu.

Sharjah Sports'un haberine göre, Dusan Tadic ile Al-Wahda arasında sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedilmesi konusunda uzlaşma sağlandı.

Dusan Tadic Fenerbahçe'ye dönebilir

İSMAİL KARTAL TELEFONU

A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin başına yeniden geçen İsmail Kartal, iki gün önce eski öğrencisi Tadic ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Haberde, Kartal'ın Tadic'e; "Teknik heyette yer almayı düşünür müsün?" sorusunu yönelttiği öne sürüldü.

FUTBOL SONRASI PLANLAR KONUŞULDU

Fenerbahçe'de birlikte başarılı bir dönem geçiren ikilinin görüşmesinde, Tadic'in futbol sonrası kariyer planlarının da ele alındığı belirtildi.

İsmail Kartal'ın deneyimli oyuncunun futbol bilgisi, liderlik özellikleri ve kulübe olan bağlılığı nedeniyle teknik ekipte değerlendirilmesini istediği ifade edildi.