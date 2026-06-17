Fenerbahçe stoperini buldu! Bonservisinin yarısı dünya devine gidecek
Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Bosna Hersek forması giyen genç stoper Tarik Muharemovic'i transfer listesine aldığı öne sürüldü.
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- Fenerbahçe, Sassuolo forması giyen 23 yaşındaki Bosna Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic'i transfer etmek için harekete geçti.
- Muharemovic, 2026 Dünya Kupası'nda Bosna Hersek Milli Takımı ile gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çekti.
- Bosnalı savunmacının Inter'e transfer olma ihtimali azaldığı için Fenerbahçe devreye girdi.
- Oyuncunun haklarının yüzde 50'sinin hâlâ Juventus'ta bulunduğu ve Torino ekibinin de Muharemovic'in geleceğini takip ettiği belirtildi.
- Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi eleme sürecine güçlü bir kadroyla girmek için sol ayaklı stoper arayışında Muharemovic'i öncelikli aday olarak değerlendiriyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde stoper arayışları devam ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Sassuolo forması giyen 23 yaşındaki Bosna Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic için harekete geçti.
DÜNYA KUPASI'NDA VİTRİNE ÇIKTI
Şu sıralarda Bosna Hersek Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden Muharemovic, gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda. Sol ayağını etkili kullanabilen genç stoperin yaz transfer döneminde kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı belirtiliyor.
INTER İHTİMALİ ZAYIFLADI
Sezon sonunda adı sık sık Inter ile anılan Bosnalı savunmacının İtalyan devine transfer olma ihtimalinin son dönemde azaldığı ifade edildi. Bu durumun ardından Fenerbahçe'nin oyuncu için devreye girdiği kaydedildi.
JUVENTUS DETAYI KRİTİK
Transfer dosyasındaki dikkat çekici detaylardan biri de oyuncunun haklarının yüzde 50'sinin hâlâ Juventus'ta bulunması. Torino ekibinin de Muharemovic'in geleceğini yakından takip ettiği aktarıldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN ÖNEMLİ ADAY
Şampiyonlar Ligi eleme sürecine güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'nin, özellikle sol ayaklı stoper arayışında Muharemovic'i öncelikli adaylardan biri olarak değerlendirdiği belirtiliyor.
SEZON PERFORMANSI
Genç yaşına rağmen İtalya'da önemli bir gelişim gösteren Muharemovic, fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve oyun kurulumundaki becerileriyle dikkat çekiyor. Fenerbahçe yönetiminin oyuncunun durumunu Dünya Kupası sonrasında netleştirmesi bekleniyor.