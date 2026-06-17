Fenerbahçe stoperini buldu! Bonservisinin yarısı dünya devine gidecek

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Fenerbahçe, Sassuolo forması giyen 23 yaşındaki Bosna Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic'i transfer etmek için harekete geçti.

Muharemovic, 2026 Dünya Kupası'nda Bosna Hersek Milli Takımı ile gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çekti.

Bosnalı savunmacının Inter'e transfer olma ihtimali azaldığı için Fenerbahçe devreye girdi.

Oyuncunun haklarının yüzde 50'sinin hâlâ Juventus'ta bulunduğu ve Torino ekibinin de Muharemovic'in geleceğini takip ettiği belirtildi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi eleme sürecine güçlü bir kadroyla girmek için sol ayaklı stoper arayışında Muharemovic'i öncelikli aday olarak değerlendiriyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde stoper arayışları devam ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Sassuolo forması giyen 23 yaşındaki Bosna Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic için harekete geçti.

DÜNYA KUPASI'NDA VİTRİNE ÇIKTI Şu sıralarda Bosna Hersek Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden Muharemovic, gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda. Sol ayağını etkili kullanabilen genç stoperin yaz transfer döneminde kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı belirtiliyor.