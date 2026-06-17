Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Gornik Zabrze! İlk maç Kadıköy'de
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu kura çekimi Nyon'daki UEFA merkezinde tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile eşleşti. Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile ilk maçı 21-22 Temmuz'da evinde, rövanşı 28-29 Temmuz'da deplasmanda oynayacak.
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Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapıldı.
Sarı Lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Polonya temsilcisi Gornik Zabrze oldu.
İLK MAÇ KADIKÖY'DE
Polonya ekibiyle ilk maç 21-22 Temmuz'da Kadıköy'de, rövanş maçı ise 28-29 Temmuz'da oynanacak.
Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna yükselecek.
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Spor