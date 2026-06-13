Aziz Yıldırım transfere el koydu! Fenerbahçe Beşiktaş'ın istediği yıldızı alacak

Bayer Leverkusen, Grimaldo için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Fenerbahçe, Grimaldo'ya cazip şartlar ve güçlü bir proje sunarak transferde avantaj sağlamayı hedefliyor.

Atletico Madrid, Villarreal ve Sevilla, Grimaldo ile ilgilenen diğer Avrupa kulüpleri arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken sol bek pozisyonu için dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetim, Avrupa kulüplerinin radarında bulunan Archie Brown'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı alternatif planlarını hazırlamaya başladı. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin gündemine Bayer Leverkusen forması giyen Alejandro Grimaldo geldi.

Fenerbahçe, son yıllarda Avrupa'nın en üretken bekleri arasında gösterilen Alejandro Grimaldo için girişimlere başladı. İspanyol futbolcu, şu sıralarda ülkesiyle birlikte Dünya Kupası heyecanı yaşarken kariyerine ilişkin kararını turnuva sonrasında vermeyi planlıyor. Üç sezondur Bayer Leverkusen forması giyen ve Alman ekibiyle şampiyonluk sevinci yaşayan deneyimli oyuncunun yeni bir maceraya sıcak baktığı belirtiliyor.

Seçimin ardından forvet ve stoper transferlerine ağırlık veren sarı-lacivertliler, savunmanın sol tarafı için de çalışmalarını hızlandırdı. Archie Brown'a Avrupa'dan gelen teklifler nedeniyle yönetim, olası bir ayrılık senaryosuna karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Alejandro Grimaldo Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor

AVRUPA DEVLERİ DE TAKİPTE

Alejandro Grimaldo ile Atletico Madrid, Villarreal ve Sevilla'nın da ilgilendiği ifade ediliyor. Özellikle Atletico Madrid'in transferde ciddi şekilde devrede olduğu belirtilirken İspanyol futbolcunun da ülkesine dönmeye sıcak baktığı konuşuluyor.

BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Alejandro Grimaldo'nun adı geçmiş yıllarda Beşiktaş ile de anılmıştı. Sergen Yalçın döneminde siyah-beyazlıların deneyimli sol bek için girişimlerde bulunduğu ve yabancı basında taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldığı yönünde haberler yer almıştı.