Aziz Yıldırım transfere el koydu! Fenerbahçe Beşiktaş'ın istediği yıldızı alacak
Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, sol bek takviyesi yapmak amacında. Sarı lacivertliler, Beşiktaş'ın da talip olduğu Alejandro Grimaldo'nun peşine düştü. Başkan Aziz Yıldırım, İspanyol yıldızı bitirmek istiyor.
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- Fenerbahçe, Archie Brown'ın ayrılma ihtimaline karşı Bayer Leverkusen'den Alejandro Grimaldo'yu transfer listesine aldı.
- Alejandro Grimaldo, İspanya ile Dünya Kupası'nda yer alırken transfer kararını turnuva sonrası vermeyi planlıyor.
- Atletico Madrid, Villarreal ve Sevilla, Grimaldo ile ilgilenen diğer Avrupa kulüpleri arasında yer alıyor.
- Fenerbahçe, Grimaldo'ya cazip şartlar ve güçlü bir proje sunarak transferde avantaj sağlamayı hedefliyor.
- Bayer Leverkusen, Grimaldo için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken sol bek pozisyonu için dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetim, Avrupa kulüplerinin radarında bulunan Archie Brown'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı alternatif planlarını hazırlamaya başladı. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin gündemine Bayer Leverkusen forması giyen Alejandro Grimaldo geldi.
SOL BEK İÇİN YENİ HEDEF
Seçimin ardından forvet ve stoper transferlerine ağırlık veren sarı-lacivertliler, savunmanın sol tarafı için de çalışmalarını hızlandırdı. Archie Brown'a Avrupa'dan gelen teklifler nedeniyle yönetim, olası bir ayrılık senaryosuna karşı hazırlıklarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE'DEN GRIMALDO ATAĞI
Fenerbahçe, son yıllarda Avrupa'nın en üretken bekleri arasında gösterilen Alejandro Grimaldo için girişimlere başladı. İspanyol futbolcu, şu sıralarda ülkesiyle birlikte Dünya Kupası heyecanı yaşarken kariyerine ilişkin kararını turnuva sonrasında vermeyi planlıyor. Üç sezondur Bayer Leverkusen forması giyen ve Alman ekibiyle şampiyonluk sevinci yaşayan deneyimli oyuncunun yeni bir maceraya sıcak baktığı belirtiliyor.
AVRUPA DEVLERİ DE TAKİPTE
Alejandro Grimaldo ile Atletico Madrid, Villarreal ve Sevilla'nın da ilgilendiği ifade ediliyor. Özellikle Atletico Madrid'in transferde ciddi şekilde devrede olduğu belirtilirken İspanyol futbolcunun da ülkesine dönmeye sıcak baktığı konuşuluyor.
BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
Alejandro Grimaldo'nun adı geçmiş yıllarda Beşiktaş ile de anılmıştı. Sergen Yalçın döneminde siyah-beyazlıların deneyimli sol bek için girişimlerde bulunduğu ve yabancı basında taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldığı yönünde haberler yer almıştı.
CAZİP TEKLİF HAZIRLANIYOR
Fenerbahçe yönetimi, transfer yarışında avantaj sağlamak adına oyuncuya güçlü bir proje ve cazip şartlar sunmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisine rağmen transferde sonuna kadar mücadele etmeyi planlıyor.
BONSERVİS BEKLENTİSİ 10 MİLYON EURO
Bayer Leverkusen ile sözleşmesinin son yılına giren Alejandro Grimaldo için Alman kulübünün yaklaşık 10 milyon euro bonservis beklentisi bulunduğu öne sürülüyor. Bu durum, transferin gerçekleşme ihtimalini artıran önemli detaylardan biri olarak öne çıkıyor.
SEZONA DAMGA VURDU
Geride kalan sezonda Bayer Leverkusen formasıyla 46 karşılaşmada görev yapan Alejandro Grimaldo, 14 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Toplam 26 gole doğrudan katkı veren tecrübeli futbolcu, yalnızca sol bekte değil sol kanat ve merkez orta saha bölgelerinde de görev yapabiliyor. Çok yönlü yapısıyla dikkat çeken İspanyol yıldız, Fenerbahçe'nin transfer listesindeki en önemli isimlerden biri haline gelmiş durumda.