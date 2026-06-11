Serhou Guirassy için açıklama! Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Aston Villa, Tottenham, Atletico Madrid ve Fenerbahçe, Serhou Guirassy'nin durumunu yakından takip ediyor.

Serhou Guirassy, kariyeriyle ilgili kararını Dünya Kupası'nın ardından vermeyi planlıyor.

Guirassy'nin Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki iddialar futbol kamuoyunda yankı uyandırdı.

Oyuncunun menajeri Karamba Guirassy, Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığı iddialarını yalanladı.

Fenerbahçe'nin transfer dönemindeki forvet arayışları sürerken Guirassy'nin geleceğiyle ilgili kararını Dünya Kupası sonrasında vermesi bekleniyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Aston Villa, Tottenham, Atletico Madrid ve Fenerbahçe, Serhou Guirassy'nin durumunu yakından takip ediyor. Haberde, tecrübeli santrforun kariyeriyle ilgili kararını Dünya Kupası'nın ardından vermeyi planladığı ifade edildi.