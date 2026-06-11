Serhou Guirassy için açıklama! Fenerbahçe ile anlaştı mı?
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Serhou Guirassy ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Borussia Dortmund forması giyen Gineli golcü için Avrupa'nın önemli kulüplerinin devrede olduğu belirtilirken transfer sürecine ilişkin yeni açıklama geldi.
Hızlı Özet Göster
- Aston Villa, Tottenham, Atletico Madrid ve Fenerbahçe, Serhou Guirassy'nin durumunu yakından takip ediyor.
- Serhou Guirassy, kariyeriyle ilgili kararını Dünya Kupası'nın ardından vermeyi planlıyor.
- Guirassy'nin Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki iddialar futbol kamuoyunda yankı uyandırdı.
- Oyuncunun menajeri Karamba Guirassy, Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığı iddialarını yalanladı.
- Fenerbahçe'nin transfer dönemindeki forvet arayışları sürerken Guirassy'nin geleceğiyle ilgili kararını Dünya Kupası sonrasında vermesi bekleniyor.
Sky Sports'ta yer alan habere göre Aston Villa, Tottenham, Atletico Madrid ve Fenerbahçe, Serhou Guirassy'nin durumunu yakından takip ediyor. Haberde, tecrübeli santrforun kariyeriyle ilgili kararını Dünya Kupası'nın ardından vermeyi planladığı ifade edildi.
FENERBAHÇE İDDİALARINA YANIT
Son günlerde Guirassy'nin Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı yönündeki haberler futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Bu gelişmelerin ardından oyuncunun menajeri ve aynı zamanda kardeşi olan Karamba Guirassy'den açıklama geldi.
"HERHANGİ BİR ANLAŞMA YOK"
Karamba Guirassy, Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığı yönündeki iddiaları yalanladı. Yıldız golcünün önümüzdeki sezon için farklı seçenekleri değerlendirdiğini belirten menajer, sözlü anlaşma yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Fenerbahçe'nin transfer dönemindeki forvet arayışları sürerken Serhou Guirassy'nin geleceğiyle ilgili kararını Dünya Kupası sonrasında vermesi bekleniyor.