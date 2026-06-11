Aykut Kocaman imza atacak mı? Fenerbahçe'den resmi açıklama

Yönetim Kurulu, henüz hiçbir teknik direktör veya ekip üyesiyle anlaşma yapmadığını açıkladı.

Yeni sezona Aziz Yıldırım başkanlığında giren Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Aykut Kocaman ile anlaşama sağladığı öne sürülmüştü. Sarı lacivertli kuılüpten konu hakkında açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Son günlerde çeşitli yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır.

Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; Yönetim Kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır.