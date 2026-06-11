Aykut Kocaman imza atacak mı? Fenerbahçe'den resmi açıklama
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna daha önce de kulüpte görev yapan Aykut Kocaman'ın getirileceği öne sürülmüştü. Sarı lacivertli ekipten Kocaman hakkında açıklama yapıldı.
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- Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktör ve ekip üyeleriyle anlaşma yapıldığı iddialarını yalanladı.
- Kulüp, son günlerde medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
- Yönetim Kurulu, henüz hiçbir teknik direktör veya ekip üyesiyle anlaşma yapmadığını açıkladı.
- Fenerbahçe, basın mensuplarından dezenformasyondan kaçınmalarını istedi.
- Kulüp, asılsız haberlerin devamı halinde hukuki yollara başvurabileceğini duyurdu.
Yeni sezona Aziz Yıldırım başkanlığında giren Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Aykut Kocaman ile anlaşama sağladığı öne sürülmüştü. Sarı lacivertli kuılüpten konu hakkında açıklama geldi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Son günlerde çeşitli yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır.
Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; Yönetim Kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır.
Basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmalarını ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmemelerini önemle rica ediyoruz.
Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haber ve spekülasyonların devam etmesi halinde, kulübümüz ilgili basın mensupları hakkında şikâyetçi olma hakkını saklı tutmaktadır."