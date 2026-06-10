Başkan Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik etti.
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik etti.
- Erdoğan, görüşmede Yıldırım'a yeni dönemde başarı dileklerini iletti.
- Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından yeniden başkanlık görevine seçilen Aziz Yıldırım ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan'ın, görüşmede Aziz Yıldırım'ı başkanlığa seçilmesi nedeniyle kutladığı öğrenildi.
TELEFONLA TEBRİK ETTİ
Edinilen bilgilere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe başkanlık seçiminin ardından Aziz Yıldırım'ı arayarak yeni dönemde başarı dileklerini iletti.
Görüşmede Erdoğan'ın, sarı-lacivertli kulübün geleceğine ilişkin iyi temennilerini paylaştığı belirtildi.
Burak Zihni Takvim.com.tr Fenerbahçe