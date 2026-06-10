Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde bomba patlayacak
Yeni dönemin kadro planlamasını oluşturan Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi, hücum hattına yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren El Bilal Toure geldi.
Hızlı Özet Göster
- Fenerbahçe, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan El Bilal Touré için transfer görüşmelerine başladı.
- Bonservisi Atalanta BC'de bulunan Touré'nin 1 Temmuz'da İtalyan kulübüne döneceği ve Atalanta'nın oyuncuyu satmaya hazır olduğu belirtildi.
- Fenerbahçe yönetimi, Mali Milli Takımı oyuncusunun transfer şartlarını öğrenmek için ilk temasları kurdu.
- Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçilmesinin ardından Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
- Sarı-lacivertli kulüp, hücum hattını güçlendirmek için Vedat Muriqi'nin yanı sıra Touré'yi de alternatif olarak değerlendiriyor.
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda şampiyonluk yarışında hata yapmak istemezken kadroya yapılacak takviyeler için temaslarını sürdürüyor.
Transfer gündeminde birçok yıldız isim yer alırken, son olarak sürpriz bir oyuncunun daha listeye eklendiği öne sürüldü. Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren El Bilal Touré için harekete geçtiği iddia edildi.
HÜCUM HATTINA TAKVİYE
Yeni sezonda hücum gücünü artırmak isteyen sarı-lacivertliler, forvet rotasyonunu genişletmek için çalışmalar yürütüyor Vedat Muriqi transferinde önemli aşama kaydeden Fenerbahçe'nin, El Bilal Toure'yi de alternatifler arasına aldığı belirtiliyor. Teknik heyetin oyuncunun fizik gücü, sürati ve çok yönlü hücum özelliklerinden etkilendiği ifade ediliyor.
İLK TEMASLAR KURULDU
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek adına ilk girişimlerde bulundu. Sarı-lacivertli kulübün, transferin mali detayları üzerinde çalışma yaptığı ve önümüzdeki günlerde görüşmelerin hız kazanabileceği belirtiliyor.
ATALANTA SATMAYA HAZIR
Bonservisi Atalanta BC'da bulunan El Bilal Toure'nin, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte 1 Temmuz itibarıyla İtalyan kulübüne döneceği ifade edildi. Ancak Atalanta'nın yeni sezon planlamasında oyuncuyu değerlendirmediği ve bonservisiyle satışına sıcak baktığı öne sürülüyor. Bu durumun Fenerbahçe'nin transferde elini güçlendirebileceği değerlendiriliyor.
BEŞİKTAŞ'TA FORMA GİYMİŞTİ
Mali Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan Toure, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirmiş ve zaman zaman etkili performanslar ortaya koymuştu. Genç yaşına rağmen Avrupa'nın önemli liglerinde tecrübe kazanan futbolcu, özellikle fiziksel özellikleri ve derin koşularıyla dikkat çekiyor.
AZİZ YILDIRIM YENİ KADROYU ŞEKİLLENDİRİYOR
Başkan Aziz Yıldırım'ın futbol yapılanmasında önemli görevler vermeyi planladığı Oğuz Çetin ve teknik direktör adaylarıyla birlikte transfer listesini şekillendirdiği belirtiliyor. Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde hem forvet hem de savunma hattına yönelik yeni hamleler yapması bekleniyor.