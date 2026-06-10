Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde bomba patlayacak

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Fenerbahçe, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan El Bilal Touré için transfer görüşmelerine başladı.

Bonservisi Atalanta BC'de bulunan Touré'nin 1 Temmuz'da İtalyan kulübüne döneceği ve Atalanta'nın oyuncuyu satmaya hazır olduğu belirtildi.

Fenerbahçe yönetimi, Mali Milli Takımı oyuncusunun transfer şartlarını öğrenmek için ilk temasları kurdu.

Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçilmesinin ardından Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

Sarı-lacivertli kulüp, hücum hattını güçlendirmek için Vedat Muriqi'nin yanı sıra Touré'yi de alternatif olarak değerlendiriyor.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda şampiyonluk yarışında hata yapmak istemezken kadroya yapılacak takviyeler için temaslarını sürdürüyor. Transfer gündeminde birçok yıldız isim yer alırken, son olarak sürpriz bir oyuncunun daha listeye eklendiği öne sürüldü. Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren El Bilal Touré için harekete geçtiği iddia edildi.

El Bilal Toure sakatlıklarıyla da gündeme geldi HÜCUM HATTINA TAKVİYE Yeni sezonda hücum gücünü artırmak isteyen sarı-lacivertliler, forvet rotasyonunu genişletmek için çalışmalar yürütüyor Vedat Muriqi transferinde önemli aşama kaydeden Fenerbahçe'nin, El Bilal Toure'yi de alternatifler arasına aldığı belirtiliyor. Teknik heyetin oyuncunun fizik gücü, sürati ve çok yönlü hücum özelliklerinden etkilendiği ifade ediliyor.