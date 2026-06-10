Fenerbahçe Serhou Guirassy'i bitiriyor! Golcü transferinde flaş görüşme
Yeni sezon öncesinde golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Borussia Dortmund'un yıldız santrforu Serhou Guirassy transferinde önemli mesafe kat etti. Sarı-lacivertlilerin Alman kulübüyle bonservis ve ödeme planı konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi.
Hızlı Özet Göster
- Fenerbahçe, Borussia Dortmund'da forma giyen Gineli golcü Serhou Guirassy'nin transferi için Alman kulübüyle bonservis bedeli ve ödeme planı konusunda anlaşmaya yaklaştı.
- 30 yaşındaki santrfor, geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla 46 maçta 22 gol atıp 6 asist yaparak toplam 28 gole katkı sağladı.
- Fenerbahçe yönetimi, kulüp ile anlaşmanın ardından şimdi Guirassy ile kişisel görüşmelere yoğunlaşacak.
- Aziz Yıldırım yönetimi, yeni sezonda hücum hattını dünya çapında bir golcüyle güçlendirmek istiyor.
- Transfer görüşmelerinin olumlu ilerlediği ve kısa sürede sonuçlandırılmak istendiği belirtildi.
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetiminin transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda hücum hattını dünya çapında bir golcüyle güçlendirmek isterken gündemdeki en önemli isimlerden biri olan Serhou Guirassy için kritik bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli ekip, yıldız futbolcunun transferinde önemli bir aşamayı geride bıraktı.
DORTMUND İLE MASADA
Sarı-lacivertli yönetimin, Borussia Dortmund ile yürüttüğü görüşmelerde önemli ilerleme kaydettiği belirtildi. Tarafların bonservis bedeli ve ödeme planı konusunda büyük ölçüde ortak noktada buluştuğu ifade edilirken, transferin önündeki en önemli engellerden birinin aşılmak üzere olduğu aktarıldı. Fenerbahçe'nin şimdi oyuncu tarafıyla yapılacak görüşmelere yoğunlaşması bekleniyor.
HÜCUM HATTININ YENİ LİDERİ OLABİLİR
30 yaşındaki santrfor, son yıllarda Avrupa futbolunun en etkili golcüleri arasında gösteriliyor. Ceza sahasındaki bitiriciliği, fizik gücü ve hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çeken Guirassy'nin, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki hücum planlamasında kilit rol üstlenebileceği değerlendiriliyor.
28 GOLLÜK KATKI
Geride kalan sezonda Borussia Dortmund formasıyla 46 resmi karşılaşmada görev yapan Gineli yıldız, takımına önemli katkı verdi. Tecrübeli golcü söz konusu maçlarda 22 gol atarken 6 da asist üreterek toplam 28 gole doğrudan katkı sağladı. Bu performansıyla Avrupa'nın birçok kulübünün radarına giren Guirassy'nin transferi, Fenerbahçe adına son yılların en dikkat çekici hamlelerinden biri olabilir.
GÖZLER RESMİ ADIMLARDA
Fenerbahçe yönetiminin transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istediği belirtilirken, görüşmelerin olumlu ilerlediği ifade ediliyor. Taraflar arasında son detayların netleşmesinin ardından resmi sürecin hız kazanması bekleniyor.