Fenerbahçe Serhou Guirassy'i bitiriyor! Golcü transferinde flaş görüşme

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetiminin transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda hücum hattını dünya çapında bir golcüyle güçlendirmek isterken gündemdeki en önemli isimlerden biri olan Serhou Guirassy için kritik bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli ekip, yıldız futbolcunun transferinde önemli bir aşamayı geride bıraktı.