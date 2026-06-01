Fenerbahçe'de ayrılık için tazminat talebi! Yıldız futbolcu ülkesine dönebilir

Atletico Mineiro Fred'i istiyor HULK'UN YERİNE LİDER OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR Atletico Mineiro'nun Fred'i yalnızca saha içi performansı nedeniyle istemediği ifade edildi. Brezilya kulübünün, takımdan ayrılan yıldız isimlerin ardından oluşan liderlik boşluğunu deneyimli futbolcuyla doldurmayı hedeflediği belirtildi.

Fred'in ülkesine dönme ihtimali var FENERBAHÇE'DEN TAZMİNAT TALEBİ Fred'in temsilcilerinin transfer isteğini Fenerbahçe yönetimine ilettiği öne sürüldü. Ancak sarı-lacivertli kulübün, sözleşmesi devam eden oyuncunun ayrılığı için belirli bir mali tazminat talep ettiği ifade edildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı ve sürecin devam ettiği kaydedildi.