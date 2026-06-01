Fenerbahçe'de ayrılık için tazminat talebi! Yıldız futbolcu ülkesine dönebilir
Fenerbahçe'nin orta sahadaki en önemli isimlerinden Fred'in geleceğiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basınına göre deneyimli futbolcu, Atletico Mineiro ile prensip anlaşmasına vardı.
Fenerbahçe'de seçim gündemi sürerken kadroyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın tecrübeli orta saha oyuncusu Fred'in sezon sonunda takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.
ATLETICO MINEIRO İLE ANLAŞTI İDDİASI
Brezilya basınında yer alan haberlere göre Atletico Mineiro, Fred ile prensip anlaşmasına vardı. Tarafların 2029 yılına kadar geçerli olacak ve 1 yıl uzatma opsiyonu içeren bir sözleşme üzerinde el sıkıştığı iddia edildi.
MAAŞI DEĞİŞMEYECEK
Haberde, 33 yaşındaki futbolcunun Brezilya ekibinde kazanacağı ücretin Fenerbahçe'deki maaşına yakın seviyede olacağı belirtildi. Bu durumun transfer görüşmelerinde önemli rol oynadığı aktarıldı.
HULK'UN YERİNE LİDER OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR
Atletico Mineiro'nun Fred'i yalnızca saha içi performansı nedeniyle istemediği ifade edildi. Brezilya kulübünün, takımdan ayrılan yıldız isimlerin ardından oluşan liderlik boşluğunu deneyimli futbolcuyla doldurmayı hedeflediği belirtildi.
FENERBAHÇE'DEN TAZMİNAT TALEBİ
Fred'in temsilcilerinin transfer isteğini Fenerbahçe yönetimine ilettiği öne sürüldü. Ancak sarı-lacivertli kulübün, sözleşmesi devam eden oyuncunun ayrılığı için belirli bir mali tazminat talep ettiği ifade edildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı ve sürecin devam ettiği kaydedildi.
SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR DEVAM EDİYOR
Tecrübeli orta sahanın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor. Bu nedenle olası transferde kulüpler arasında bonservis veya tazminat görüşmelerinin belirleyici olması bekleniyor.
ÇOCUKLUK HAYALİ
Brezilya basınındaki haberlere göre Fred'in çocukluğundan bu yana Atletico Mineiro taraftarı olduğu biliniyor. Deneyimli futbolcunun uzun süredir ülkesine dönmeyi düşündüğü ve Belo Horizonte kentinde ev satın aldığı da öne sürülen detaylar arasında yer aldı.