Fenerbahçe'de ayrılık için tazminat talebi! Yıldız futbolcu ülkesine dönebilir

Fenerbahçe'nin orta sahadaki en önemli isimlerinden Fred'in geleceğiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basınına göre deneyimli futbolcu, Atletico Mineiro ile prensip anlaşmasına vardı.

  • Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred'in Brezilya ekibi Atletico Mineiro ile 2029 yılına kadar geçerli sözleşme için prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
  • Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi 2027 yazına kadar devam eden Fred'in ayrılığı için belirli bir mali tazminat talep ediyor.
  • Fred'in Atletico Mineiro'da kazanacağı ücretin Fenerbahçe'deki maaşına yakın seviyede olacağı belirtildi.
  • Atletico Mineiro'nun Fred'i takımdan ayrılan yıldız isimlerin ardından oluşan liderlik boşluğunu doldurmak için istediği ifade edildi.
  • Fred'in temsilcilerinin transfer isteğini Fenerbahçe yönetimine ilettiği ve görüşmelerin devam ettiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de seçim gündemi sürerken kadroyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın tecrübeli orta saha oyuncusu Fred'in sezon sonunda takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

Fred 2502 dakika sahada kaldı

ATLETICO MINEIRO İLE ANLAŞTI İDDİASI

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Atletico Mineiro, Fred ile prensip anlaşmasına vardı. Tarafların 2029 yılına kadar geçerli olacak ve 1 yıl uzatma opsiyonu içeren bir sözleşme üzerinde el sıkıştığı iddia edildi.

Fred geride kalan sezonda 45 maça çıktı

MAAŞI DEĞİŞMEYECEK

Haberde, 33 yaşındaki futbolcunun Brezilya ekibinde kazanacağı ücretin Fenerbahçe'deki maaşına yakın seviyede olacağı belirtildi. Bu durumun transfer görüşmelerinde önemli rol oynadığı aktarıldı.

Atletico Mineiro Fred'i istiyor

HULK'UN YERİNE LİDER OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR

Atletico Mineiro'nun Fred'i yalnızca saha içi performansı nedeniyle istemediği ifade edildi. Brezilya kulübünün, takımdan ayrılan yıldız isimlerin ardından oluşan liderlik boşluğunu deneyimli futbolcuyla doldurmayı hedeflediği belirtildi.

Fred'in ülkesine dönme ihtimali var

FENERBAHÇE'DEN TAZMİNAT TALEBİ

Fred'in temsilcilerinin transfer isteğini Fenerbahçe yönetimine ilettiği öne sürüldü. Ancak sarı-lacivertli kulübün, sözleşmesi devam eden oyuncunun ayrılığı için belirli bir mali tazminat talep ettiği ifade edildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı ve sürecin devam ettiği kaydedildi.

Fred Fenerbahçe'deki son döneminde eleştirilerin hedefi oldu

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR DEVAM EDİYOR

Tecrübeli orta sahanın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor. Bu nedenle olası transferde kulüpler arasında bonservis veya tazminat görüşmelerinin belirleyici olması bekleniyor.

Fred'in Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor

ÇOCUKLUK HAYALİ

Brezilya basınındaki haberlere göre Fred'in çocukluğundan bu yana Atletico Mineiro taraftarı olduğu biliniyor. Deneyimli futbolcunun uzun süredir ülkesine dönmeyi düşündüğü ve Belo Horizonte kentinde ev satın aldığı da öne sürülen detaylar arasında yer aldı.

