Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş belirsizliği! Karar seçim sonrası verilecek
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi yalnızca yönetim geleceğini değil, bazı futbolcuların kaderini de belirleyecek. Sözleşmesi ay sonunda sona erecek olan Mert Hakan Yandaş'ın durumu, göreve gelecek yeni yönetimin yapacağı değerlendirme sonrası netlik kazanacak.
Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrilirken, kadro planlamasıyla ilgili önemli dosyalar da masada yer alıyor. Sarı-lacivertli kulüpte Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasında gerçekleşecek seçim öncesinde birçok konuda bekleme süreci yaşanırken, sözleşmesi sona ermek üzere olan Mert Hakan Yandaş'ın geleceği de belirsizliğini koruyor.
Tecrübeli orta saha oyuncusunun mevcut kontratı haziran ayında sona eriyor. Bu nedenle kulüpte yönetim değişikliği ihtimali, futbolcunun geleceğine ilişkin karar sürecini doğrudan etkiliyor. Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Mert Hakan için nasıl bir yol izleneceği, seçim sonrasında yapılacak görüşmelerle şekillenecek.
SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BEKLEMEDE
Bahis nedeniyle spor mahkemesinden ceza alan Mert Hakan Yandaş'ın mevcut yönetimle yeni sözleşme konusunda herhangi bir adım atmadığı öğrenildi. Deneyimli futbolcu, başkanlık yarışının sonuçlanmasını beklerken, göreve gelecek yönetimin kendisiyle ilgili planlarını görmek istiyor.
Kulüp cephesinde de seçim öncesinde uzun vadeli kararların ertelenmesi nedeniyle görüşmelerin askıya alındığı belirtiliyor. Yönetim değişikliğinin ardından teknik ekip ve idari kadronun değerlendirmeleri doğrultusunda futbolcunun geleceği masaya yatırılacak.
15 GÜN İÇİNDE KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR
Fenerbahçe'de seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme görüşmelerinin başlaması bekleniyor. Tarafların önümüzdeki yaklaşık 15 günlük süreç içerisinde bir araya gelerek nihai kararı vermesi ve oyuncunun yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağının netleşmesi öngörülüyor.