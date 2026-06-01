Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş belirsizliği! Karar seçim sonrası verilecek

Mert Hakan Yandaş mevcut yönetimle yeni sözleşme konusunda herhangi bir adım atmadı ve seçim sonucunu bekliyor.

Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrilirken, kadro planlamasıyla ilgili önemli dosyalar da masada yer alıyor. Sarı-lacivertli kulüpte Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasında gerçekleşecek seçim öncesinde birçok konuda bekleme süreci yaşanırken, sözleşmesi sona ermek üzere olan Mert Hakan Yandaş'ın geleceği de belirsizliğini koruyor.

Tecrübeli orta saha oyuncusunun mevcut kontratı haziran ayında sona eriyor. Bu nedenle kulüpte yönetim değişikliği ihtimali, futbolcunun geleceğine ilişkin karar sürecini doğrudan etkiliyor. Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Mert Hakan için nasıl bir yol izleneceği, seçim sonrasında yapılacak görüşmelerle şekillenecek.