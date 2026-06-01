Fenerbahçe'de Serhou Guirassy transferi tamam! 2 aday da anlaştı
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi transfer gündeminin merkezine Serhou Guirassy oturdu. Hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi cephesi, Borussia Dortmund'un golcü futbolcusuyla anlaşma sağlandığını savunurken, transferin tamamlanması için Alman kulübünün vereceği karar belirleyici olacak.
Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi yalnızca yönetim yarışına değil, transfer çalışmalarına da yön veriyor.
Sarı-lacivertli kulüpte forvet hattı için gündeme gelen isimlerin başında Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy yer alırken, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yıldız oyuncuyla temas kurduğu öne sürüldü.
YATTARA DETAYI ÖNE ÇIKTI
İddialara göre Aziz Yıldırım, transfer sürecinde Trabzonspor'un eski yıldızlarından İbrahima Yattara'nın desteğini aldı. Gineli futbolcunun, vatandaşı olan Guirassy ile yaptığı görüşmelerde Fenerbahçe hakkında olumlu referanslar verdiği ve oyuncunun sarı-lacivertli kulübe sıcak bakmasında etkili olduğu belirtildi.
Yattara'nın daha önce Guirassy hakkında yaptığı değerlendirmelerde, çocukluk yıllarından beri tanıdığı golcü oyuncunun üst düzey bir kariyere ulaşacağına inandığını dile getirmesi de dikkat çekmişti. Tecrübeli ismin referansının transfer sürecinde önemli bir rol oynadığı ifade ediliyor.
DORTMUND'UN KARARI BEKLENİYOR
Başkan adaylarından Hakan Safi de Guirassy transferi konusunda iddialı açıklamalarda bulundu. Gineli futbolcuyla 23 Nisan'da bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Safi, tarafların yeniden bir araya geleceğini söyledi.
Safi, seçimi kazanacak yönetimin transferi sonuçlandırabileceğini ifade ederek oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmesi konusunda oldukça net mesajlar verdi.
Ancak transferde son aşamaya henüz gelinmiş değil. Guirassy'nin Borussia Dortmund ile devam eden sözleşmesi bulunurken, Alman kulübüyle herhangi bir resmi anlaşma sağlanmadığı belirtiliyor.
Dortmund yönetiminin 30 yaşındaki golcü için en az 35 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Bu nedenle transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, Fenerbahçe'nin yeni yönetiminin Alman ekibiyle yürüteceği görüşmelerin sonucuna bağlı olacak.