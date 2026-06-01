Fenerbahçe'de Serhou Guirassy transferi tamam! 2 aday da anlaştı

Borussia Dortmund, 30 yaşındaki Guirassy için en az 35 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Hakan Safi, Guirassy ile 23 Nisan'da görüşme gerçekleştirdiğini ve seçimi kazanan yönetimin transferi sonuçlandırabileceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpte forvet hattı için gündeme gelen isimlerin başında Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy yer alırken, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yıldız oyuncuyla temas kurduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi yalnızca yönetim yarışına değil, transfer çalışmalarına da yön veriyor.

YATTARA DETAYI ÖNE ÇIKTI

İddialara göre Aziz Yıldırım, transfer sürecinde Trabzonspor'un eski yıldızlarından İbrahima Yattara'nın desteğini aldı. Gineli futbolcunun, vatandaşı olan Guirassy ile yaptığı görüşmelerde Fenerbahçe hakkında olumlu referanslar verdiği ve oyuncunun sarı-lacivertli kulübe sıcak bakmasında etkili olduğu belirtildi.

Yattara'nın daha önce Guirassy hakkında yaptığı değerlendirmelerde, çocukluk yıllarından beri tanıdığı golcü oyuncunun üst düzey bir kariyere ulaşacağına inandığını dile getirmesi de dikkat çekmişti. Tecrübeli ismin referansının transfer sürecinde önemli bir rol oynadığı ifade ediliyor.