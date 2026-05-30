Mamardashvili sürprizi! Fenerbahçe'de kaleye dev hamle
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, yeni sezonda kaleci transferi yapacağını açıklarken gündeme çarpıcı bir isim geldi. Safi'nin, Liverpool'un Gürcü file bekçisi Giorgi Mamardashvili için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmaları da şekillenmeye başladı. A Spor'da katıldığı programda santrfor, stoper, kanat oyuncusu ve kaleci transferi yapacaklarını açıklayan başkan adayı Hakan Safi'nin, kaleci pozisyonu için dünya futbolunun dikkat çeken isimlerinden birine yöneldiği iddia edildi.
Sarı-lacivertli kulüpte mevcut kaleciler Dominik Livakovic ile yolların ayrılmasının planlandığı belirtilirken, kaleyi üst düzey bir isimle güçlendirmek isteyen Safi'nin rotasını İngiltere'ye çevirdiği ifade edildi.
MAMARDASHVILI İÇİN TEMAS KURULDU
İddialara göre Hakan Safi, Liverpool forması giyen Giorgi Mamardashvili'nin transferi için İngiliz kulübüyle görüşmelere başladı. Alisson Becker'i birinci kaleci olarak değerlendiren Liverpool'un, Gürcü eldiveni düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma kiralamaya sıcak baktığı belirtildi.
Bu gelişme üzerine harekete geçen Safi'nin, Liverpool yönetimine satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifi sunduğu öğrenildi. Görüşmelerin ardından İngiliz ekibinin vereceği kararın beklendiği kaydedildi.
FENERBAHÇE SEÇENEĞİNE OLUMLU YAKLAŞIYOR
Transferde dikkat çeken bir diğer detay ise oyuncunun yaklaşımı oldu.
Gelen bilgilere göre 25 yaşındaki kalecinin, Türkiye'nin Gürcistan'a olan coğrafi yakınlığı ve düzenli oynama ihtimali nedeniyle Fenerbahçe seçeneğine olumlu baktığı ifade edildi.
Liverpool'un kararının ardından sürecin netleşmesi beklenirken, Mamardashvili transferinin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesindeki en dikkat çekici hamlelerinden biri olması öngörülüyor.
Sarı-lacivertli kulübün kaleci planlamasında son karar ise seçim süreci ve Liverpool'dan gelecek yanıta göre şekillenecek.