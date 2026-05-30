Mamardashvili sürprizi! Fenerbahçe'de kaleye dev hamle

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Liverpool'da forma giyen Gürcü kaleci Giorgi Mamardashvili'nin transferi için İngiliz kulübüyle görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmaları da şekillenmeye başladı. A Spor'da katıldığı programda santrfor, stoper, kanat oyuncusu ve kaleci transferi yapacaklarını açıklayan başkan adayı Hakan Safi'nin, kaleci pozisyonu için dünya futbolunun dikkat çeken isimlerinden birine yöneldiği iddia edildi. Sarı-lacivertli kulüpte mevcut kaleciler Dominik Livakovic ile yolların ayrılmasının planlandığı belirtilirken, kaleyi üst düzey bir isimle güçlendirmek isteyen Safi'nin rotasını İngiltere'ye çevirdiği ifade edildi.

Fenerbahçe Mamardashvili ile ilgileniyor

MAMARDASHVILI İÇİN TEMAS KURULDU İddialara göre Hakan Safi, Liverpool forması giyen Giorgi Mamardashvili'nin transferi için İngiliz kulübüyle görüşmelere başladı. Alisson Becker'i birinci kaleci olarak değerlendiren Liverpool'un, Gürcü eldiveni düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma kiralamaya sıcak baktığı belirtildi. Bu gelişme üzerine harekete geçen Safi'nin, Liverpool yönetimine satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifi sunduğu öğrenildi. Görüşmelerin ardından İngiliz ekibinin vereceği kararın beklendiği kaydedildi.