Conte'nin Fenerbahçe'den istediği rakam ortaya çıktı! 20 milyon euroluk şart

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın Napoli'de görüştüğü ve yıllık 15 milyon euro maaş ile 5 milyon euro şampiyonluk primi talep eden teknik direktörün Antonio Conte olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de seçim süreci devam ederken başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın teknik direktör arayışlarına ilişkin yaptığı açıklamaların perde arkası netleşmeye başladı. Yıldırım'ın Napoli'de gerçekleştirdiği temaslarda görüştüğü yabancı teknik direktörlerden birinin, talep ettiği ücret nedeniyle dikkat çektiği ifade edilmişti. Napoli'deki Feder Derneği'nde konuşan Aziz Yıldırım, görüştüğü bir teknik adamın yıllık 15 milyon euro maaş ve 5 milyon euro şampiyonluk primi talep ettiğini açıklamış, ancak isim vermemişti.