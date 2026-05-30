Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'nin bonservisini belirledi!
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'nın birçok kulübünün radarına giren Hollandalı savunmacı için sarı-lacivertli kulüp 20 milyon euro istiyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürerken Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken isimlerden biri de Jayden Oosterwolde oldu. Sarı-lacivertlilerin savunmadaki önemli oyuncularından biri olan Hollandalı futbolcu için transfer iddiaları gündemi meşgul etmeye başladı.
ROMA DEVREYE GİRDİ
Transferfeed'in haberine göre Serie A temsilcisi Roma, Jayden Oosterwolde'yi transfer listesine aldı. İtalyan ekibinin, 25 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer şartlarını araştırdığı belirtildi.
LYON DA TAKİP EDİYOR
Oosterwolde ile ilgilenen kulüpler arasında Fransa'dan Olympique Lyon'un da bulunduğu ifade edildi. Fransız temsilcisinin transferin mali boyutunu değerlendirdiği ve oyuncuyla ilgili rapor hazırladığı aktarıldı.
FENERBAHÇE'NİN TALEBİ NET
Haberde Fenerbahçe yönetiminin Jayden Oosterwolde için 20 milyon euro bonservis beklentisi içerisinde olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, oyuncunun güncel piyasa değerine paralel bir rakam üzerinden pazarlık yapmayı planladığı kaydedildi.
AVRUPA'DAN BAŞKA TALİPLER DE VAR
Roma ve Lyon'un yanı sıra İngiltere'den Everton ile Almanya'dan Schalke'nin de Hollandalı futbolcuyu takip ettiği öne sürüldü. Avrupa'nın farklı liglerinden gelen ilgi, transfer dosyasını hareketlendiren önemli gelişmeler arasında gösteriliyor.
47 MAÇTA GÖREV YAPTI
Jayden Oosterwolde geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 47 resmi karşılaşmada görev aldı. 25 yaşındaki futbolcu bu süreçte 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Hollandalı savunmacının Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Oosterwolde'nin geleceğiyle ilgili gelişmelerin transfer döneminde netlik kazanması bekleniyor.