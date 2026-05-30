Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'nin bonservisini belirledi!

Everton ve Schalke de Hollandalı futbolcuyu takip eden kulüpler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe, Oosterwolde için 20 milyon euro bonservis talep ediyor.

Fransa'dan Olympique Lyon da Oosterwolde ile ilgileniyor ve transferin mali boyutunu değerlendiriyor.

Serie A ekibi Roma, Oosterwolde'yi transfer listesine aldı ve durumu yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürerken Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken isimlerden biri de Jayden Oosterwolde oldu. Sarı-lacivertlilerin savunmadaki önemli oyuncularından biri olan Hollandalı futbolcu için transfer iddiaları gündemi meşgul etmeye başladı.

ROMA DEVREYE GİRDİ

Transferfeed'in haberine göre Serie A temsilcisi Roma, Jayden Oosterwolde'yi transfer listesine aldı. İtalyan ekibinin, 25 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer şartlarını araştırdığı belirtildi.

LYON DA TAKİP EDİYOR

Oosterwolde ile ilgilenen kulüpler arasında Fransa'dan Olympique Lyon'un da bulunduğu ifade edildi. Fransız temsilcisinin transferin mali boyutunu değerlendirdiği ve oyuncuyla ilgili rapor hazırladığı aktarıldı.