Fenerbahçe'den 3 transfer bombası birden! İmzalar seçim sonrası

Sadettin Saran yönetiminin Serhou Guirassy, Harry Wilson ve Alejandro Grimaldo ile görüştüğü ancak bu transferlerle ilgili son kararı yeni gelecek yönetime bıraktığı öğrenildi.

  • Fenerbahçe'de Sadettin Saran yönetimi seçim kararı aldı ve transferlerle ilgili son kararı yeni gelecek yönetime bırakacak.
  • Fenerbahçe yönetimi Bayer Leverkusen'in sol beki Alejandro Grimaldo, Fulham'ın kanat oyuncusu Harry Wilson ve Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy ile görüşmeler yürüttü.
  • 30 yaşındaki Grimaldo bu sezon Leverkusen'de 42 maçta 14 gol ve 12 asist yaptı.
  • 29 yaşındaki Wilson bu sezon Fulham'da 38 maçta 11 gol ve 7 asist üretti.
  • 30 yaşındaki Guirassy bu sezon Dortmund'da 44 maçta 20 gol ve 6 asist kaydetti.

FENERBAHÇE'DE seçim kararı alan Sadettin Saran yönetiminin transfer çalışmalarına devam ettiği ve bu doğrultuda Bayer Leverkusen'in İspanyol sol beki Alejandro Grimaldo, Fulham'ın Galli kanat oyuncusu Harry Wilson ve Borussia Dortmund'un Gineli golcüsü Serhou Guirassy ile görüşmelerde bulunduğu ve 3 isimle ilgili de belirli bir noktaya gelindiği öğrenildi. Ancak mevcut yönetimin transferlerle ilgili bir girişimde bulunmayacağı ve transferlerle ilgili son kararı yeni gelecek olan yönetime bırakacakları vurgulandı.

Harry Wilson Fenerbahçe'nin transfer listesinde

KONTRATI SONA ERECEK

LEVERKUSEN ile bu sezon 42 maça çıkan 30 yaşındaki Grimaldo 14 gol, 12 asistle oynadı. Sezon sonu boşa çıkacak 29 yaşındaki Wilson da bu sezon 38 maçta 11 gol, 7 asist üretti. Dortmund'un 30 yaşındaki golcüsü Guirassy de bu sezon 44 maçta 20 gol, 6 asist kaydetti.

