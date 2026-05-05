FENERBAHÇE'DE seçim kararı alan Sadettin Saran yönetiminin transfer çalışmalarına devam ettiği ve bu doğrultuda Bayer Leverkusen'in İspanyol sol beki Alejandro Grimaldo, Fulham'ın Galli kanat oyuncusu Harry Wilson ve Borussia Dortmund'un Gineli golcüsü Serhou Guirassy ile görüşmelerde bulunduğu ve 3 isimle ilgili de belirli bir noktaya gelindiği öğrenildi. Ancak mevcut yönetimin transferlerle ilgili bir girişimde bulunmayacağı ve transferlerle ilgili son kararı yeni gelecek olan yönetime bırakacakları vurgulandı.
KONTRATI SONA ERECEK
LEVERKUSEN ile bu sezon 42 maça çıkan 30 yaşındaki Grimaldo 14 gol, 12 asistle oynadı. Sezon sonu boşa çıkacak 29 yaşındaki Wilson da bu sezon 38 maçta 11 gol, 7 asist üretti. Dortmund'un 30 yaşındaki golcüsü Guirassy de bu sezon 44 maçta 20 gol, 6 asist kaydetti.