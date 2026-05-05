CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe'nin yıldızı Milan Skriniar Konyaspor maçında da yok!

Fenerbahçe’de Milan Skriniar’ın sakatlığı sürüyor. Slovak stoper, Başakşehir maçının ardından Konyaspor deplasmanında da forma giyemeyecek.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'nin yıldızı Milan Skriniar Konyaspor maçında da yok!
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Milan Skriniar, sakatlığı nedeniyle Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
  • Teknik heyet, Slovakya'lı stoperi riske etmeme kararı aldı.
  • Skriniar'ın deplasman kafilesinde bulunup bulunmayacağı cuma günü belli olacak.
  • Slovak futbolcu bu sezon Fenerbahçe'de 40 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.

Fenerbahçe'de savunma hattını yakından ilgilendiren sakatlık gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerin kilit isimlerinden Milan Skriniar, Konyaspor karşılaşmasında da görev alamayacak.

KONYA MAÇINI KAÇIRACAK

Sakatlığı devam eden Skriniar, Başakşehir mücadelesinin ardından Konyaspor deplasmanında da sahadaki yerini alamayacak. Teknik heyetin oyuncuyu riske etmeme kararı aldığı belirtildi.

Milan Skriniar Konyaspor maçında oynayamayacak

KAFİLE DETAYI BELİRSİZ

Deneyimli stoperin takıma destek olmak amacıyla deplasman kafilesinde yer alıp almayacağı ise cuma günü netlik kazanacak.

SAVUNMANIN BEL KEMİĞİ

Bu sezon Fenerbahçe savunmasının en önemli parçalarından biri olan Skriniar, 40 maçta forma giydi. Slovak oyuncu bu süreçte 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Skriniar'ın yokluğu, Konyaspor karşısında Fenerbahçe'nin savunma kurgusunda önemli bir değişikliğe yol açacak.

Mehmet Ali Aydınlar'dan seçim açıklaması: Başkan adayı olmayacağım
SONRAKİ HABER

Aydınlar kararını verdi!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler