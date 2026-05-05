Fenerbahçe'de savunma hattını yakından ilgilendiren sakatlık gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerin kilit isimlerinden Milan Skriniar, Konyaspor karşılaşmasında da görev alamayacak.
KONYA MAÇINI KAÇIRACAK
Sakatlığı devam eden Skriniar, Başakşehir mücadelesinin ardından Konyaspor deplasmanında da sahadaki yerini alamayacak. Teknik heyetin oyuncuyu riske etmeme kararı aldığı belirtildi.
KAFİLE DETAYI BELİRSİZ
Deneyimli stoperin takıma destek olmak amacıyla deplasman kafilesinde yer alıp almayacağı ise cuma günü netlik kazanacak.
SAVUNMANIN BEL KEMİĞİ
Bu sezon Fenerbahçe savunmasının en önemli parçalarından biri olan Skriniar, 40 maçta forma giydi. Slovak oyuncu bu süreçte 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Skriniar'ın yokluğu, Konyaspor karşısında Fenerbahçe'nin savunma kurgusunda önemli bir değişikliğe yol açacak.