Sadettin Saran'ın olağanüstü seçimli genel kurul kararı almasının ardından başkanlık koltuğuna oturacak isimlerden biri olacağı yönünde birçok iddia ortaya atılan TFF'nin eski başkanlarından Mehmet Ali Aydınlar, adaylık açıklamasında bulundu. Aydınlar, kendisi üzerinden tartışmaların yaşanmasına ve oluşacak tartışmaların kulübü etkilemesine izin vermemek adına aday olmayacağını belirterel şunları söyedi; "Fenerbahçe'nin yarınlarının, şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağım"

Mehmet Ali Aydınlar'ın adı Fenerbahçe başkanlığı için geçiyordu "KALICI BİR İDEALDİR" Fenerbahçeliliğinin son günlerde farklı şekillerde tartışıldığını üzüntüyle takip ettiğini belirten Aydınlar, şunları kaydetti: "Kulübümüzün içinden geçtiği bu dönemde elimi taşın altına koyarak Fenerbahçe'mizin geleceğine katkı sunmak ve bu camiaya yakışır bir yönetim anlayışını hayata geçirmek için bu yola girdim. Bugün görüyorum ki adımın başkan adaylığı ile anıldığı ilk andan itibaren yaşananlar, söylenenler ve ortaya çıkan tartışma ortamı hayatım boyunca savunduğum ilke ve değerlerle örtüşmemektedir. Fenerbahçe'nin bir dünya markası olması hayali, benim için bugüne ait bir hedef değil; yıllardır inandığım, her dönemde destek vermeye çalıştığım kalıcı bir idealdir. Benim kulübüme olan bağlılığım bir ünvana, bir makama ya da bir sıfata bağlı değildir."