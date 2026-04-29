Sarı-lacivertli kulüpte sezonun kritik sürecinde dikkatler saha dışına çevrildi. Başkan Sadettin Saran'ın açıkladığı olağanüstü seçimli kongre öncesinde Mehmet Ali Aydınlar, Hakan Safi ve Barış Göktürk başkan adaylığı için hazırlıklarını sürdürüyor.

4 YILLIK PLAN HAZIR

Adayların, göreve gelmeleri halinde 1 yıl + 3 yıl şeklinde toplam 4 yıllık bir yapı üzerinden planlama yaptığı ifade edildi. Bu stratejiyle 2027'de yapılacak olağan genel kurula güçlü bir şekilde girilmesi ve tek adaylı bir seçim ortamının oluşturulması hedefleniyor.

Üç adayın da ortak hedefi, bu sürece şampiyonluk başarısıyla ulaşmak.