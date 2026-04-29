Sarı-lacivertli kulüpte sezonun kritik sürecinde dikkatler saha dışına çevrildi. Başkan Sadettin Saran'ın açıkladığı olağanüstü seçimli kongre öncesinde Mehmet Ali Aydınlar, Hakan Safi ve Barış Göktürk başkan adaylığı için hazırlıklarını sürdürüyor.
Üç ismin de kulübü kısa vadeli değil, uzun soluklu bir planla yönetme hedefiyle hareket ettiği belirtildi.
4 YILLIK PLAN HAZIR
Adayların, göreve gelmeleri halinde 1 yıl + 3 yıl şeklinde toplam 4 yıllık bir yapı üzerinden planlama yaptığı ifade edildi. Bu stratejiyle 2027'de yapılacak olağan genel kurula güçlü bir şekilde girilmesi ve tek adaylı bir seçim ortamının oluşturulması hedefleniyor.
Üç adayın da ortak hedefi, bu sürece şampiyonluk başarısıyla ulaşmak.
YÖNETİM LİSTELERİ ŞEKİLLENİYOR
Seçim sürecinde adaylar, yönetim kurullarını oluşturma çalışmalarına hız verdi. Ekonomik katkı sağlayabilecek ve kulübün finansal yapısını güçlendirecek isimlerden oluşan listelerin ön planda tutulduğu aktarıldı. Yönetim kadrolarının seçim sürecinde belirleyici unsurlardan biri olması bekleniyor.
Fenerbahçe'de yeni yönetimin belirlenmesiyle birlikte sportif planlamanın da hız kazanacağı belirtiliyor. Transfer çalışmalarının, 2026 Dünya Kupası takvimi de dikkate alınarak erken dönemde başlatılması ve kadronun bu doğrultuda şekillendirilmesi planlanıyor.