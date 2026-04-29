CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe'de adaylardan ortak talep: 4 yıllık plan!

Saha sonuçlarının ardından Fenerbahçe’de gündem seçime döndü. 6-7 Haziran’daki olağanüstü kongre öncesi üç başkan adayı netleşirken, tüm planlar uzun vadeli yönetim ve şampiyonluk hedefi üzerine kuruldu.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'ın açıkladığı olağanüstü seçimli kongre öncesinde Mehmet Ali Aydınlar, Hakan Safi ve Barış Göktürk başkan adaylığı için hazırlık yapıyor.
  • Adayların 1 yıl + 3 yıl şeklinde toplam 4 yıllık bir planla yönetim hedefiyle hareket ettiği belirtildi.
  • 2027 yılında yapılacak olağan genel kurula güçlü bir şekilde girilmesi ve tek adaylı seçim ortamı oluşturulması amaçlanıyor.
  • Adaylar, ekonomik katkı sağlayabilecek isimlerden oluşan yönetim kurullarını oluşturma çalışmalarına hız verdi.
  • Yeni yönetimin belirlenmesiyle birlikte Fenerbahçe'de sportif planlamanın hız kazanacağı ve transfer çalışmalarının erken dönemde başlatılması planlanıyor.

Sarı-lacivertli kulüpte sezonun kritik sürecinde dikkatler saha dışına çevrildi. Başkan Sadettin Saran'ın açıkladığı olağanüstü seçimli kongre öncesinde Mehmet Ali Aydınlar, Hakan Safi ve Barış Göktürk başkan adaylığı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Üç ismin de kulübü kısa vadeli değil, uzun soluklu bir planla yönetme hedefiyle hareket ettiği belirtildi.

Mehmet Ali Aydınlar, başkan adaylarından biri.
4 YILLIK PLAN HAZIR

Adayların, göreve gelmeleri halinde 1 yıl + 3 yıl şeklinde toplam 4 yıllık bir yapı üzerinden planlama yaptığı ifade edildi. Bu stratejiyle 2027'de yapılacak olağan genel kurula güçlü bir şekilde girilmesi ve tek adaylı bir seçim ortamının oluşturulması hedefleniyor.

Üç adayın da ortak hedefi, bu sürece şampiyonluk başarısıyla ulaşmak.

Başkan adaylarından Hakan Safi, Ali Koç'un yönetim kurulunda yer alıyordu.
YÖNETİM LİSTELERİ ŞEKİLLENİYOR

Seçim sürecinde adaylar, yönetim kurullarını oluşturma çalışmalarına hız verdi. Ekonomik katkı sağlayabilecek ve kulübün finansal yapısını güçlendirecek isimlerden oluşan listelerin ön planda tutulduğu aktarıldı. Yönetim kadrolarının seçim sürecinde belirleyici unsurlardan biri olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de yeni yönetimin belirlenmesiyle birlikte sportif planlamanın da hız kazanacağı belirtiliyor. Transfer çalışmalarının, 2026 Dünya Kupası takvimi de dikkate alınarak erken dönemde başlatılması ve kadronun bu doğrultuda şekillendirilmesi planlanıyor.

Fenerbahçe'de Ederson rahatsızlığı!
SONRAKİ HABER

Fenerbahçe'de Ederson rahatsızlığı!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler