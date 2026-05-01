Fenerbahçe'de görevine son verilen teknik direktör Domenico Tedesco'nun İstanbul'dan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu.
Samandıra'daki vedasının ardından bu kez havalimanında taraftarlarla buluşan İtalyan çalıştırıcı, sarı-lacivertli camiaya mesaj verdi.
TARAFTARDAN YOĞUN DESTEK
Fenerbahçeli taraftarlar, Tedesco'yu yalnız bırakmadı. Havalimanında toplanan taraftarlar, tezahüratlarla deneyimli teknik adama destek gösterisinde bulundu.
"Ne hocalar geldi, ne hocalar geçti! İnan, hiçbirisi böyle sevilmedi!" sözleriyle Tedesco'ya veda edildi.
DUYGUSAL MESAJ VERDİ
Kısa bir açıklama yapan Tedesco, Fenerbahçe taraftarına teşekkür etti. İtalyan teknik adam, "Beni destekleyen taraftarlarımızı hiçbir zaman unutmayacağım. Onları çok seviyorum, bu yüzden çok özleyeceğim. Bütün iyi dileklerim onlarla olacak" ifadelerini kullandı.
Domenico Tedesco, havalimanındaki vedanın ardından İstanbul'dan ayrılarak yeni kariyer planlamasına yönelmek üzere Türkiye'den ayrıldı.
Tedesco'nun ayrılış görüntüleri...
