CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe Premier Lig'in yıldızını getirecek! Transferde dev savaş

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren ve bir yandan gelecek sezonun kadro planlamalarına başlayan Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertlilerin, Tottenham forması giyen Pape Matar Sarr’ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de gözler bir yandan da yeni sezon kadrosuna çevrildi. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun verdiği liste doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

Fenerbahçe, ihtiyacı olan dinamizmi Pape Matar Sarr ile yakalamak amacında

HEDEFTE PAPE MATAR SARR VAR

Portekiz basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Tottenham'da forma giyen Pape Matar Sarr'ı transfer etmek için girişimlere başladı.

23 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusunun, sarı-lacivertli ekibin yeni sezon planlamasında öne çıkan isimlerden biri olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin orta sahaya dinamizm ve atletizm katacak bir profil üzerinde durduğu, bu nedenle Pape Matar Sarr isminin listenin üst sıralarında yer aldığı aktarıldı.

Pape Matar Sarr'ın takımdan ayrılması gündemde

AVRUPA DEVLERİ DE DEVREDE

Haberde yer alan detaylara göre Fenerbahçe, genç oyuncu için yalnız değil. Sarı-lacivertlilerin, Pape Matar Sarr transferinde Bayern Münih ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle yarış halinde olduğu ifade edildi.

Bu tablo, Fenerbahçe'nin transfer sürecinde zorlu bir rekabetle karşı karşıya kalabileceğini gösterdi. Özellikle Avrupa devlerinin de devrede olması, Senegalli futbolcu için oluşan ilgiyi daha da dikkat çekici hale getirdi.

Pape Matar Sarr, en iyi orta saha oyuncularından biri olarak gösteriliyor

BU SEZON 34 MAÇTA OYNADI

Pape Matar Sarr, bu sezon Tottenham formasıyla 34 resmi maçta görev yaptı. Genç orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.

Sahadaki enerjisi, geçiş oyunundaki etkisi ve iki yönlü orta saha profiliyle dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'nin yeni sezon kadro yapılanmasında önemli bir hedef haline geldiği öne sürüldü.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler