Pape Matar Sarr bu sezon Tottenham formasıyla 34 resmi maçta görev yaptı ve 2 gol ile 3 asist kaydetti.

Fenerbahçe, Pape Matar Sarr transferinde Bayern Münih ve Paris Saint-Germain ile yarış halinde bulunuyor.

Portekiz basınında yer alan habere göre Sarr, teknik direktör Domenico Tedesco'nun verdiği liste doğrultusunda sarı-lacivertli ekibin yeni sezon planlamasında öne çıkan isimlerden biri oldu.

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de gözler bir yandan da yeni sezon kadrosuna çevrildi. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun verdiği liste doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

23 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusunun, sarı-lacivertli ekibin yeni sezon planlamasında öne çıkan isimlerden biri olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin orta sahaya dinamizm ve atletizm katacak bir profil üzerinde durduğu, bu nedenle Pape Matar Sarr isminin listenin üst sıralarında yer aldığı aktarıldı.

AVRUPA DEVLERİ DE DEVREDE

Bu tablo, Fenerbahçe'nin transfer sürecinde zorlu bir rekabetle karşı karşıya kalabileceğini gösterdi. Özellikle Avrupa devlerinin de devrede olması, Senegalli futbolcu için oluşan ilgiyi daha da dikkat çekici hale getirdi.