Asensio, ligde son oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlandı.





YOĞUN TEDAVİ PROGRAMI VE SON KARAR TAKVİMİ



Sarı lacivertlilerin sağlık ekibi, Asensio için özel bir tedavi programı uyguluyor; oyuncunun fiziksel durumu günlük olarak takip ediliyor. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgiye göre dizdeki ödem büyük ölçüde azaldı.

Tedesco'nun planına göre Asensio bugün bireysel çalışacak, ardından üç gün takımla antrenmanlara katılacak. Nihai karar, maçtan 24 saat önce yapılacak fiziksel testlerin ardından verilecek.