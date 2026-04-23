Fenerbahçe'de Asensio seferberliği! Derbiye 3 gün kala kritik karar

Süper Lig devi Fenerbahçe, 26 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray derbisi için Marco Asensio seferberliği başlattı. Beşiktaş derbisinde sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edilen İspanyol yıldız için sağlık ekibi özel program uygularken, Tedesco "1 gün bireysel + 3 gün takımla antrenman" formülünü açıkladı. Son karar, maçtan 24 saat önce yapılacak fiziksel testlerin ardından verilecek

Fenerbahçe'de Asensio seferberliği! Derbiye 3 gün kala kritik karar
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sakatlığı bulunan Marco Asensio'nun 26 Nisan'daki Galatasaray derbisine yetişeceğini açıkladı.
  • Asensio, 5 Nisan'daki Beşiktaş derbisinde sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem nedeniyle sakatlanmış, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Konyaspor maçlarını kaçırmıştı.
  • İspanyol futbolcu bugün bireysel, ardından üç gün takımla antrenman yapacak ve nihai karar maçtan 24 saat önce verilecek.
  • Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kaldı ve şampiyonluk için derbide galibiyet hedefliyor.
  • Asensio bu sezon Fenerbahçe'de 37 maçta 13 gol ve 14 asistle takımın en skorer isimlerinden biri oldu.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray–Fenerbahçe derbisi öncesi sarı lacivertlilerde tüm gözler Marco Asensio'ya çevrildi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'a 120+2'de gelen penaltı golüyle 1-0 yenilerek elenen Kanarya, şampiyonluk yarışındaki son şansı için tüm enerjisini dev derbiye yöneltti.

Asensio'nun yokluğunda Fenerbahçe oldukça zorlanıyor.


TEDESCO'DAN DERBİ MÜJDESİ: "ONA İHTİYACIMIZ VAR"

Konyaspor mağlubiyetinin ardından A Spor'a konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sakatlığı süren İspanyol yıldız hakkında net mesaj verdi: "Marco Asensio derbiye yetişecektir umarım. Ona ihtiyacımız var. Yarın bireysel, sonra 3 gün takımla antrenman yapmasını planlıyoruz."

İtalyan teknik adam, oyuncunun en azından maç kadrosuna alınacağı sinyalini verdi.

SAKATLIĞIN DETAYLARI

Asensio, 5 Nisan'da oynanan Beşiktaş derbisinin 24. dakikasında sol dizinden sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Kulübün resmi açıklamasına göre yıldız oyuncunun sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildi; ilk raporlarda 10-14 gün sahalardan uzak kalması bekleniyordu.

İspanyol yıldız bu süreçte Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Konyaspor maçlarında forma giyemedi.

YOĞUN TEDAVİ PROGRAMI VE SON KARAR TAKVİMİ

Sarı lacivertlilerin sağlık ekibi, Asensio için özel bir tedavi programı uyguluyor; oyuncunun fiziksel durumu günlük olarak takip ediliyor. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgiye göre dizdeki ödem büyük ölçüde azaldı.

Tedesco'nun planına göre Asensio bugün bireysel çalışacak, ardından üç gün takımla antrenmanlara katılacak. Nihai karar, maçtan 24 saat önce yapılacak fiziksel testlerin ardından verilecek.

OYUNCUNUN SEZON PERFORMANSI

Sezon başında Real Madrid'den transfer edilen 30 yaşındaki İspanyol yıldız, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 37 maçta 13 gol, 14 asistlik katkı sağlayarak Anderson Talisca ile birlikte takımın en skorer ismi konumuna yükseldi.

Asensio, derbilerde gösterdiği yüksek performansla teknik heyetin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

DERBİ DENKLEMİNDE ASENSİO FAKTÖRÜ

Çaykur Rizespor maçında son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kaldı.

Sarı lacivertliler, şampiyonluk umutlarını sürdürmek için RAMS Park'ta mutlak galibiyet hedefliyor. Başkan Sadettin Saran'ın futbolculara açıkladığı yüksek derbi primi de takımın motivasyonunu zirveye taşıdı.

