Fenerbahçe'de son haftalarda alınan sonuçlar teknik direktör Domenico Tedesco üzerindeki baskıyı ciddi şekilde artırdı.
Yönetimin daha önce yola devam etmeyi planladığı İtalyan çalıştırıcının kredisi, üst üste yaşanan puan kayıplarıyla birlikte büyük ölçüde tükendi.
SONUÇLAR DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ
Süper Lig'de Çaykur Rizespor beraberliği ve puan farkının açılması, ardından Türkiye Kupası'nda Konyaspor karşısında alınan mağlubiyet, yönetimin bakış açısını değiştirdi.
Bu sonuçlar, Tedesco'nun takım üzerindeki geleceğini tartışmaya açtı.
DERBİ KADER MAÇI
26 Nisan'da Galatasaray ile deplasmanda oynanacak derbi, Tedesco için belirleyici olacak. Sarı-lacivertlilerin bu maçtan mağlubiyetle ayrılması halinde yolların ayrılması ihtimali güçlü şekilde gündeme geldi.
SEZON SONU SENARYOSU
Derbiden bağımsız olarak, sezon sonunda şampiyonluk gelmemesi durumunda da Tedesco'nun takımda kalma ihtimali düşük görülüyor. Yönetimin, yeni sezon planlamasını bu ihtimale göre şekillendirmeye başladığı ifade ediliyor.
PERFORMANS VERİLERİ
40 yaşındaki teknik adam, bu sezon Fenerbahçe'nin başında 44 maça çıktı. Bu süreçte 26 galibiyet ve 12 beraberlik alan Tedesco, 2.05 puan ortalaması yakaladı.