Çanlar Tedesco için çalıyor! Son şans: Galatasaray

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco için karar haftası… Derbide alınacak sonuç, İtalyan hocanın geleceğini doğrudan etkileyecek. Bu sezon Beşiktaş ve Trabzonspor'u 2 maçta da yenen Fenerbahçe, Galatasaray ile berabere kaldı.

Çanlar Tedesco için çalıyor! Son şans: Galatasaray
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Çaykur Rizespor beraberliği ve Konyaspor mağlubiyetinin ardından görevinin tehlikede olduğu belirtildi.
  • 26 Nisan'da Galatasaray ile oynanacak derbiden alınacak mağlubiyet halinde Tedesco'nun görevine son verilmesi ihtimali güçlendi.
  • Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda şampiyonluk gelmemesi durumunda Tedesco ile yolların ayrılmasını planlıyor.
  • Tedesco bu sezon Fenerbahçe'de 44 maçta 26 galibiyet ve 12 beraberlik alarak 2,05 puan ortalaması yakaladı.
  • Fenerbahçe yönetimi yeni sezon planlamasını Tedesco'nun ayrılma ihtimaline göre şekillendirmeye başladı.

Fenerbahçe'de son haftalarda alınan sonuçlar teknik direktör Domenico Tedesco üzerindeki baskıyı ciddi şekilde artırdı.

Yönetimin daha önce yola devam etmeyi planladığı İtalyan çalıştırıcının kredisi, üst üste yaşanan puan kayıplarıyla birlikte büyük ölçüde tükendi.

SONUÇLAR DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Süper Lig'de Çaykur Rizespor beraberliği ve puan farkının açılması, ardından Türkiye Kupası'nda Konyaspor karşısında alınan mağlubiyet, yönetimin bakış açısını değiştirdi.

Bu sonuçlar, Tedesco'nun takım üzerindeki geleceğini tartışmaya açtı.

Tedesco, derbi performansıyla dikkat çekiyor.
DERBİ KADER MAÇI

26 Nisan'da Galatasaray ile deplasmanda oynanacak derbi, Tedesco için belirleyici olacak. Sarı-lacivertlilerin bu maçtan mağlubiyetle ayrılması halinde yolların ayrılması ihtimali güçlü şekilde gündeme geldi.

SEZON SONU SENARYOSU

Derbiden bağımsız olarak, sezon sonunda şampiyonluk gelmemesi durumunda da Tedesco'nun takımda kalma ihtimali düşük görülüyor. Yönetimin, yeni sezon planlamasını bu ihtimale göre şekillendirmeye başladığı ifade ediliyor.

Tedesco, Trabzonspor ve Beşiktaş'ı ligde 2 maçta da yenerken Galatasaray ile berabere kaldı.
PERFORMANS VERİLERİ

40 yaşındaki teknik adam, bu sezon Fenerbahçe'nin başında 44 maça çıktı. Bu süreçte 26 galibiyet ve 12 beraberlik alan Tedesco, 2.05 puan ortalaması yakaladı.

