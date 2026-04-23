Tedesco bu sezon Fenerbahçe'de 44 maçta 26 galibiyet ve 12 beraberlik alarak 2,05 puan ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Çaykur Rizespor beraberliği ve Konyaspor mağlubiyetinin ardından görevinin tehlikede olduğu belirtildi.

Tedesco, derbi performansıyla dikkat çekiyor.

DERBİ KADER MAÇI

26 Nisan'da Galatasaray ile deplasmanda oynanacak derbi, Tedesco için belirleyici olacak. Sarı-lacivertlilerin bu maçtan mağlubiyetle ayrılması halinde yolların ayrılması ihtimali güçlü şekilde gündeme geldi.

SEZON SONU SENARYOSU

Derbiden bağımsız olarak, sezon sonunda şampiyonluk gelmemesi durumunda da Tedesco'nun takımda kalma ihtimali düşük görülüyor. Yönetimin, yeni sezon planlamasını bu ihtimale göre şekillendirmeye başladığı ifade ediliyor.