Fenerbahçe'de Cherif hüsranı! 3 maç 0 isabet

Fenerbahçe’nin genç golcüsü Sidiki Cherif, son 3 maçta ilk 11’de görev almasına rağmen skor katkısı veremedi. Hücum hattındaki bu verimsizlik teknik heyetin en büyük sorunlarından biri haline gelmiş durumda.

Fenerbahçe'de Cherif hüsranı! 3 maç 0 isabet

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Sidiki Cherif, hücum hattındaki ayrılıkların ardından bir anda takımın ana santrforu haline geldi. Ancak 19 yaşındaki oyuncu, sezonun en kritik bölümünde beklenen etkiyi yaratamadı.

KRİTİK MAÇLARDA ETKİSİZ

Teknik direktör Domenico Tedesco tarafından üst üste ilk 11'de sahaya sürülen Cherif; Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Konyaspor karşılaşmalarında beklentilerin uzağında kaldı.

Cherif beklentilerin uzağında kaldı.
İSTATİSTİKLER ALARM VERİYOR

Genç forvet bu üç maçta:

  • İsabetli şut çekemedi
  • Rakip kalede ciddi tehdit oluşturamadı
  • Üç karşılaşmada da oyundan alındı

Kayserispor deplasmanında 68 dakika sahada kalmasına rağmen şut çekemeyen Cherif, Rizespor maçında yalnızca 1 isabetsiz şut kaydetti. Konyaspor karşısında ise 56 dakikada 2 isabetsiz şutla sınırlı kaldı.

Fenerbahçe'nin en büyük sorunu gol yollarındaki verimsizlik.
SORUMLULUK ARTTI, PERFORMANS DÜŞTÜ

Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran sonrası hücum hattında tek doğal santrfor olarak kalan Cherif'in üzerindeki yük artarken, performansı bu beklentiyi karşılayamadı.

Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışının kritik haftalarına girilirken, hücum hattındaki bu verimsizlik teknik heyetin en büyük sorunlarından biri haline gelmiş durumda.

