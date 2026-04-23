Teknik direktör Domenico Tedesco tarafından üst üste ilk 11'de sahaya sürülen Cherif; Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Konyaspor karşılaşmalarında beklentilerin uzağında kaldı.

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Sidiki Cherif, hücum hattındaki ayrılıkların ardından bir anda takımın ana santrforu haline geldi. Ancak 19 yaşındaki oyuncu, sezonun en kritik bölümünde beklenen etkiyi yaratamadı.

Kayserispor deplasmanında 68 dakika sahada kalmasına rağmen şut çekemeyen Cherif, Rizespor maçında yalnızca 1 isabetsiz şut kaydetti. Konyaspor karşısında ise 56 dakikada 2 isabetsiz şutla sınırlı kaldı.

Genç forvet bu üç maçta:

Fenerbahçe'nin en büyük sorunu gol yollarındaki verimsizlik.

SORUMLULUK ARTTI, PERFORMANS DÜŞTÜ

Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran sonrası hücum hattında tek doğal santrfor olarak kalan Cherif'in üzerindeki yük artarken, performansı bu beklentiyi karşılayamadı.

Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışının kritik haftalarına girilirken, hücum hattındaki bu verimsizlik teknik heyetin en büyük sorunlarından biri haline gelmiş durumda.