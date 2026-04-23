Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Sidiki Cherif, hücum hattındaki ayrılıkların ardından bir anda takımın ana santrforu haline geldi. Ancak 19 yaşındaki oyuncu, sezonun en kritik bölümünde beklenen etkiyi yaratamadı.
KRİTİK MAÇLARDA ETKİSİZ
Teknik direktör Domenico Tedesco tarafından üst üste ilk 11'de sahaya sürülen Cherif; Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Konyaspor karşılaşmalarında beklentilerin uzağında kaldı.
İSTATİSTİKLER ALARM VERİYOR
Genç forvet bu üç maçta:
Kayserispor deplasmanında 68 dakika sahada kalmasına rağmen şut çekemeyen Cherif, Rizespor maçında yalnızca 1 isabetsiz şut kaydetti. Konyaspor karşısında ise 56 dakikada 2 isabetsiz şutla sınırlı kaldı.
SORUMLULUK ARTTI, PERFORMANS DÜŞTÜ
Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran sonrası hücum hattında tek doğal santrfor olarak kalan Cherif'in üzerindeki yük artarken, performansı bu beklentiyi karşılayamadı.
Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışının kritik haftalarına girilirken, hücum hattındaki bu verimsizlik teknik heyetin en büyük sorunlarından biri haline gelmiş durumda.