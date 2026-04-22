Ortaya atılan iddialara göre Aziz Yıldırım, perşembe günü camianın önde gelen isimleriyle bir yemek organizasyonu planladı. Yıldırım'ın burada Fenerbahçe'nin yeni yol haritası üzerinde çalışılması gerektiğini düşündüğü öne sürüldü.
İddialarda, Aziz Yıldırım'ın "Fenerbahçe'nin yeni yol haritası üzerinde çalışalım. Oturalım kimi aday göstereceksek gösterelim. Bir seçime gidiyorsak konsorsiyum yapalım, birden fazla yemek düzenleyelim. Aramızda başkan adayı belirleyelim, seçim kararı aldıralım" ifadelerini kullandığı belirtildi.
CAMİADA SEÇİM GÜNDEMİ SICAKLIĞINI KORUYOR
Fenerbahçe'de başkanlık ve seçim ihtimali etrafında oluşan gündem, son dönemde kulüp içindeki en dikkat çekici başlıklardan biri haline geldi. Şampiyonluk yarışının sürdüğü bir dönemde bu iddiaların ortaya çıkması, camiada seçim senaryolarını daha görünür hale getirdi.
DİVAN KURULU TOPLANTISINA KATILMIŞTI
Aziz Yıldırım, son olarak Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katılmıştı. Bu katılımın ardından ortaya atılan yeni iddialar, camiada başkanlık başlığına ilişkin tartışmaları daha da artırdı.
"SEN BU SENE NASIL BİR ANLAŞMA YAPTIN? AÇIKLA!"
Yıldırım; "Aslında bugün gelmeyecektim çünkü Fenerbahçe'nin Divan Kurulu akil insanların olduğu toplumdur. Biz burada birlik, beraberlik veya onun gibi sözlerle gündem geçiştirmesi, unutturması yapamayız. Biz burada Fenerbahçe'nin dertlerini konuşmalıyız ve yönetim de bundan ders almalı. Alabildiklerini almalı, uygulayabildiklerini uygulamalı veya uygulamamalı. Ama biz hiçbir şey söylemiyoruz. Fenerbahçe, 2018 yılında 400 milyon euro borcu olduğunu ben söyledim. 1 milyar 950 milyon Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının yaptığı borç vardı. Bunun karşılığında da bugün değerinde gördüğünüz mal varlığı.
1 milyar 250 milyon da bundan önceki yönetimin yaptığı borçlar vardı. İkisinin toplamı 3 milyar 200 milyon mira. Bankalar birliği ile anlaştılar ve süreç başladı. 100 milyon euro'ya yakın para ödedik ve borcu sildik diyorlar. Hem Aziz Yıldırım hem Ali Koç borçları. 100 milyon euro, 630 milyon euro'lardı. Nerede yalancılar? Sadettin Bey'den rica ediyorum gelin her şeyi açık açık açıklayın. Murat Bey diyor ki 'Passolig'de 2018'de imzaladılar'. Ben imzaladım, devlet imzalattı. Kanun çıkardılar, uğraştık ama çözemedik. Sen bu sene nasıl bir anlaşma yaptın, nasıl bir para aldın? Bunu açıkla" ifadelerini kullanmıştı.
YALANLAMA GELDİ!
Çıkan haberler sonrası Aziz Yıldırım'dan açıklama geldi. İşte Yıldırım'ın açıklaması:
"Bugün bir YouTube kanalında "Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım bu perşembe özel bir yemek düzenleyecek ve başkan adayı belirlenecek" şeklinde bir iddia ortaya atılmıştır. Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumla ilgili görüşlerimi ve neler yapılması gerektiğine dair düşüncelerimi açıkladım. Benim Fenerbahçe başkanını belirlemek gibi bir isteğim ya da misyonum olamaz. Fenerbahçe kongre üyeleri seçim zamanı önlerine gelen adaylardan birini seçer ve bu konuda değerlendirmesini yapar. Üzülerek söylemeliyim ki Youtube ve sosyal medya mecralarında kebapçıdan gazeteci olduğu için maalesef bu gibi haberlerle karşılaşabiliyoruz.
Bu tarz asparagas iddiaların tek amacı kişisel reklam yapmak, etkileşim kovalamak ve camiada kendini önemli biri gibi gösterip alan kazanmaya çalışmaktır. Bir kez daha belirtmeliyim ki benim iddia edildiği üzere Fenerbahçe'nin başkanını belirlemek gibi bir arzum ya da amacım bulunmamaktadır. Lütfen benim ağzımdan duymadığınız hiçbir şeye inanmayınız. Bu gibi haber yapanlara şunu söylüyorum: Yaptığınız her yalan ve yanlış haberin sorumluluğunu taşıyın. Çünkü yalan haberlerle kamuoyu oluşturmaya çalışıyorsunuz."