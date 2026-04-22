Aziz Yıldırım, Ali Koç'u sert sözlerle hedef almaya devam etti

DİVAN KURULU TOPLANTISINA KATILMIŞTI

Aziz Yıldırım, son olarak Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katılmıştı. Bu katılımın ardından ortaya atılan yeni iddialar, camiada başkanlık başlığına ilişkin tartışmaları daha da artırdı.

"SEN BU SENE NASIL BİR ANLAŞMA YAPTIN? AÇIKLA!"

Yıldırım; "Aslında bugün gelmeyecektim çünkü Fenerbahçe'nin Divan Kurulu akil insanların olduğu toplumdur. Biz burada birlik, beraberlik veya onun gibi sözlerle gündem geçiştirmesi, unutturması yapamayız. Biz burada Fenerbahçe'nin dertlerini konuşmalıyız ve yönetim de bundan ders almalı. Alabildiklerini almalı, uygulayabildiklerini uygulamalı veya uygulamamalı. Ama biz hiçbir şey söylemiyoruz. Fenerbahçe, 2018 yılında 400 milyon euro borcu olduğunu ben söyledim. 1 milyar 950 milyon Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının yaptığı borç vardı. Bunun karşılığında da bugün değerinde gördüğünüz mal varlığı.

1 milyar 250 milyon da bundan önceki yönetimin yaptığı borçlar vardı. İkisinin toplamı 3 milyar 200 milyon mira. Bankalar birliği ile anlaştılar ve süreç başladı. 100 milyon euro'ya yakın para ödedik ve borcu sildik diyorlar. Hem Aziz Yıldırım hem Ali Koç borçları. 100 milyon euro, 630 milyon euro'lardı. Nerede yalancılar? Sadettin Bey'den rica ediyorum gelin her şeyi açık açık açıklayın. Murat Bey diyor ki 'Passolig'de 2018'de imzaladılar'. Ben imzaladım, devlet imzalattı. Kanun çıkardılar, uğraştık ama çözemedik. Sen bu sene nasıl bir anlaşma yaptın, nasıl bir para aldın? Bunu açıkla" ifadelerini kullanmıştı.