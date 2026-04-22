Vedat Muriqi'nin transferinde en büyük engel, Mallorca'nın Lazio'ya ödemesi gereken yüzde 45'lik pay

30 MİLYON EURO SENARYOSUNDA HESAP DEĞİŞİYOR

Haberde yer alan hesaplamaya göre Mallorca, Vedat Muriqi'yi 30 milyon euroya satarsa yaklaşık 21,5 milyon euroluk kâr oluşacak. Bu kârın yüzde 45'ine denk gelen yaklaşık 10 milyon euroluk bölüm ise Lazio'ya ödenecek.

Bu tablo, Fenerbahçe'nin transfer planlamasında yalnızca oyuncuyla anlaşmanın değil, Mallorca ile yapılacak pazarlığın da belirleyici olacağını gösteriyor.