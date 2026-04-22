Fenerbahçe'ye transferde İtalyan engeli! Vedat Muriqi'ye dev engel çıktı

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde de gündemine gelen Kosovalı golcü Vedat Muriqi yeniden sarı-lacivertlilerin transfer listesine girdi. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile ön protokol imzaladığı iddia edilen deneyimli santrfor için bu kez bonservis cephesinden dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Buna göre İspanyol ekibinin satış gerçekleştirmesi halinde Lazio'ya ödeyeceği yüzde sebebiyle kapıyı 30 milyon eurodan aşağı açmayı düşünmediği öğrenildi.

  • Mallorca, Fenerbahçe'nin transfer hedefi Vedat Muriqi için bonservis bedelini 30 milyon Euro olarak belirledi.
  • Lazio, Vedat Muriqi'nin olası satışında net kârın yüzde 45'ini alma hakkına sahip olduğu için Mallorca yüksek bonservis talep ediyor.
  • Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi ile anlaşma sağladığı ve ön protokol imzaladığı iddia edildi.
  • Mallorca, Vedat Muriqi'yi 2022 yılında Lazio'dan 7,5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan kâr payı maddesiyle transfer etmişti.
  • Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla La Liga'da 140 maçta 55 gol atarak kulüp tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-lacivertlilerin ana hedeflerinden birinin forvet transferi olduğu belirtilirken, bu doğrultuda en çok konuşulan isimlerden biri Vedat Muriqi oldu. Fenerbahçe'nin eski golcüsüyle anlaşma sağladığı ve ön protokol imzaladığı öne sürülürken, yönetimin Mallorca ile bonservis pazarlıklarına başlamaya hazırlandığı iddia edildi.

Vedat Muriqi'nin kontratı 2029'da bitiyor

MALLORCA KAPAYI 30 MİLYON EURODAN AÇACAK

İspanyol basınında yer alan habere göre Mallorca, 32 yaşındaki Vedat Muriqi için bonservis bedelini 30 milyon Euro olarak belirledi. Kırmızı-siyahlı ekibin, sezon başında sözleşmesini Haziran 2029'a kadar uzattığı golcü oyuncuyu takımda tutmak istediği, bu nedenle yaz transfer döneminde gelecek tekliflerde yüksekten pazarlığa başlayacağı aktarıldı.

Vedat Muriqi için Barcelona'nın da adı geçiyor

SATIŞTAN LAZIO DA PAY ALACAK

Mallorca'nın bu yüksek bonservis beklentisinin arkasında Lazio maddesi olduğu ifade edildi. İddiaya göre İtalyan ekibi, Vedat Muriqi'nin olası satışında net kârın yüzde 45'ini alma hakkına sahip.

Mallorca, 2022 yılında Vedat Muriqi'yi Lazio'dan 7,5 milyon euro bonservis, 1 milyon euroyu aşan bonuslar ve sonraki satıştan kâr payı maddesiyle transfer etmişti. Bu nedenle İspanyol kulübünün, olası bir satıştan elde edeceği geliri korumak için rakamı yukarı çektiği vurgulandı.

Vedat Muriqi'nin transferinde en büyük engel, Mallorca'nın Lazio'ya ödemesi gereken yüzde 45'lik pay

30 MİLYON EURO SENARYOSUNDA HESAP DEĞİŞİYOR

Haberde yer alan hesaplamaya göre Mallorca, Vedat Muriqi'yi 30 milyon euroya satarsa yaklaşık 21,5 milyon euroluk kâr oluşacak. Bu kârın yüzde 45'ine denk gelen yaklaşık 10 milyon euroluk bölüm ise Lazio'ya ödenecek.

Bu tablo, Fenerbahçe'nin transfer planlamasında yalnızca oyuncuyla anlaşmanın değil, Mallorca ile yapılacak pazarlığın da belirleyici olacağını gösteriyor.

Vedat Muriqi Mallorca tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu

MURIQI MALLORCA TARİHİNE GEÇTİ

Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla La Liga'da çıktığı 140 maçta 55 gole ulaştı. Kosovalı forvet, bu performansıyla kulübün efsane isimlerinden Samuel Eto'o'yu geride bırakarak Mallorca tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Fenerbahçeden Galatasaraya sezonun transfer çalımı! Görüşme derbi sonrasıFenerbahçeden Galatasaraya sezonun transfer çalımı! Görüşme derbi sonrası
Fener'den Cimbom'a dev çalım

