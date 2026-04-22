Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-lacivertlilerin ana hedeflerinden birinin forvet transferi olduğu belirtilirken, bu doğrultuda en çok konuşulan isimlerden biri Vedat Muriqi oldu. Fenerbahçe'nin eski golcüsüyle anlaşma sağladığı ve ön protokol imzaladığı öne sürülürken, yönetimin Mallorca ile bonservis pazarlıklarına başlamaya hazırlandığı iddia edildi.
MALLORCA KAPAYI 30 MİLYON EURODAN AÇACAK
İspanyol basınında yer alan habere göre Mallorca, 32 yaşındaki Vedat Muriqi için bonservis bedelini 30 milyon Euro olarak belirledi. Kırmızı-siyahlı ekibin, sezon başında sözleşmesini Haziran 2029'a kadar uzattığı golcü oyuncuyu takımda tutmak istediği, bu nedenle yaz transfer döneminde gelecek tekliflerde yüksekten pazarlığa başlayacağı aktarıldı.
SATIŞTAN LAZIO DA PAY ALACAK
Mallorca'nın bu yüksek bonservis beklentisinin arkasında Lazio maddesi olduğu ifade edildi. İddiaya göre İtalyan ekibi, Vedat Muriqi'nin olası satışında net kârın yüzde 45'ini alma hakkına sahip.
Mallorca, 2022 yılında Vedat Muriqi'yi Lazio'dan 7,5 milyon euro bonservis, 1 milyon euroyu aşan bonuslar ve sonraki satıştan kâr payı maddesiyle transfer etmişti. Bu nedenle İspanyol kulübünün, olası bir satıştan elde edeceği geliri korumak için rakamı yukarı çektiği vurgulandı.
30 MİLYON EURO SENARYOSUNDA HESAP DEĞİŞİYOR
Haberde yer alan hesaplamaya göre Mallorca, Vedat Muriqi'yi 30 milyon euroya satarsa yaklaşık 21,5 milyon euroluk kâr oluşacak. Bu kârın yüzde 45'ine denk gelen yaklaşık 10 milyon euroluk bölüm ise Lazio'ya ödenecek.
Bu tablo, Fenerbahçe'nin transfer planlamasında yalnızca oyuncuyla anlaşmanın değil, Mallorca ile yapılacak pazarlığın da belirleyici olacağını gösteriyor.
MURIQI MALLORCA TARİHİNE GEÇTİ
Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla La Liga'da çıktığı 140 maçta 55 gole ulaştı. Kosovalı forvet, bu performansıyla kulübün efsane isimlerinden Samuel Eto'o'yu geride bırakarak Mallorca tarihinin en golcü oyuncusu oldu.