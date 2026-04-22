Bernardo Silva ile Galatasaray da ilgileniyor

YILLIK 12 MİLYON EURO DETAYI

Manchester United'da yıllık bonuslar dahil 19.5 milyon euro kazandığı ve vergiler sonrası yaklaşık 12 milyon euro gelir elde ettiği belirtilen Bernardo Silva için Fenerbahçe'nin bu maaşı ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

Portekizli yıldızın piyasa değerinin 40 milyon euro seviyesinde gösterildiği, eylül ayında 32 yaşına girecek olması nedeniyle bu bedelin altında bir rakamla ayrılma ihtimalinin bulunduğu aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin, Şampiyonlar Ligi kozunu da kullanarak mali açıdan fedakarlık yapmaya hazır olduğu ifade edildi.