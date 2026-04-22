Fenerbahçe yönetiminin, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan 31 yaşındaki futbolcu için teklif hazırlığında olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, Bernardo Silva transferinde tüm şartları zorlamaya hazır olduğu ifade edildi.
GÖZLER BERNARDO SILVA'DA
Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin en dikkat çekici hedeflerinden birinin Bernardo Silva olduğu öne çıktı. Yönetimin, taraftarı heyecanlandıracak bir hamle için Portekizli yıldızı listenin üst sıralarına yazdığı aktarıldı.
Galatasaray'ın yaklaşık 5 aydır temasta olduğu belirtilen Bernardo Silva için sarı-lacivertlilerin de devreye girdiği iddia edildi. Fenerbahçe'nin, ezeli rakibinin sunduğu teklifin üzerinde bir ücret önererek oyuncunun kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürüldü.
DERBİ SONRASI RESMİ ADIM
Haberde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe'de sportif direktör Devin Özek ile futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları, Galatasaray derbisinin ardından İngiltere'ye giderek Bernardo Silva'nın menajeriyle ilk görüşmeyi yapacak.
Sarı-lacivertlilerin hedefinin, 31 yaşındaki on numaraya Dünya Kupası'ndan önce imza attırmak olduğu belirtildi. Ayrıca kulüp çevresindeki önemli isimlerin de bu transfer için maddi destek sağlamaya hazırlandığı ifade edildi.
YILLIK 12 MİLYON EURO DETAYI
Manchester United'da yıllık bonuslar dahil 19.5 milyon euro kazandığı ve vergiler sonrası yaklaşık 12 milyon euro gelir elde ettiği belirtilen Bernardo Silva için Fenerbahçe'nin bu maaşı ödemeye hazır olduğu iddia edildi.
Portekizli yıldızın piyasa değerinin 40 milyon euro seviyesinde gösterildiği, eylül ayında 32 yaşına girecek olması nedeniyle bu bedelin altında bir rakamla ayrılma ihtimalinin bulunduğu aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin, Şampiyonlar Ligi kozunu da kullanarak mali açıdan fedakarlık yapmaya hazır olduğu ifade edildi.
9 YILDIR MANCHESTER CITY'DE
Manchester City, Bernardo Silva'yı 2017 yazında Monaco'dan 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Portekizli yıldız, 9 sezondur İngiliz ekibinin formasını giyiyor.
Takım kaptanlığını da yapan Bernardo Silva, uzun yıllardır Manchester City'nin en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe'nin gündemine gelen bu isim, dünya futbolunun en dikkat çeken orta saha oyuncularından biri olarak değerlendiriliyor.
SEMEDO DEVREDE
Fenerbahçe yönetiminin bu transferde Nelson Semedo'yu da devreye soktuğu belirtildi. Milli takımdan arkadaşı olan Bernardo Silva ile görüşen Semedo'nun, sarı-lacivertli kulübü ve gelecek planlarını anlattığı aktarıldı.
Öte yandan Galatasaray'ın da bu transferde İlkay Gündoğan'ı aracı olarak kullandığı iddia edildi. Böylece Bernardo Silva dosyasının, iki ezeli rakip arasında yaz transfer döneminin en dikkat çekici yarışlarından birine dönüşebileceği öne sürüldü.