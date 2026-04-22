Fenerbahçe'den Galatasaray'a sezonun transfer çalımı! Görüşme derbi sonrası

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de gündeme gelen son isim Bernardo Silva oldu. Sarı-lacivertlilerin, Manchester City’den sezon sonunda ayrılması beklenen Portekizli yıldız için harekete geçtiği öne sürüldü.

  • Fenerbahçe, Manchester City'de forma giyen 31 yaşındaki Portekizli futbolcu Bernardo Silva için transfer teklifi hazırlığında bulunuyor.
  • Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek ve Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Galatasaray derbisi sonrası İngiltere'ye giderek Bernardo Silva'nın menajeriyle görüşecek.
  • Fenerbahçe, Bernardo Silva'ya yıllık 12 milyon euro net maaş ödemeye ve 40 milyon euro civarındaki bonservis bedelini karşılamaya hazır olduğunu bildirdi.
  • Galatasaray'ın da 5 aydır Bernardo Silva ile temasta olduğu ve transfer yarışında iki ezeli rakibin karşı karşıya geldiği belirtildi.
  • Bernardo Silva, 2017 yılından bu yana Manchester City forması giyen ve takım kaptanlığı da yapan deneyimli bir orta saha oyuncusu.

Fenerbahçe yönetiminin, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan 31 yaşındaki futbolcu için teklif hazırlığında olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, Bernardo Silva transferinde tüm şartları zorlamaya hazır olduğu ifade edildi.

Bernardo Silva dünyanın en iyi orta sahalarından biri olarak gösteriliyor

GÖZLER BERNARDO SILVA'DA

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin en dikkat çekici hedeflerinden birinin Bernardo Silva olduğu öne çıktı. Yönetimin, taraftarı heyecanlandıracak bir hamle için Portekizli yıldızı listenin üst sıralarına yazdığı aktarıldı.

Galatasaray'ın yaklaşık 5 aydır temasta olduğu belirtilen Bernardo Silva için sarı-lacivertlilerin de devreye girdiği iddia edildi. Fenerbahçe'nin, ezeli rakibinin sunduğu teklifin üzerinde bir ücret önererek oyuncunun kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Fenerbahçe, Bernardo Silva için Galatasaray derbisinin ardından girişimlere başlayacak

DERBİ SONRASI RESMİ ADIM

Haberde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe'de sportif direktör Devin Özek ile futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları, Galatasaray derbisinin ardından İngiltere'ye giderek Bernardo Silva'nın menajeriyle ilk görüşmeyi yapacak.

Sarı-lacivertlilerin hedefinin, 31 yaşındaki on numaraya Dünya Kupası'ndan önce imza attırmak olduğu belirtildi. Ayrıca kulüp çevresindeki önemli isimlerin de bu transfer için maddi destek sağlamaya hazırlandığı ifade edildi.

Bernardo Silva ile Galatasaray da ilgileniyor

YILLIK 12 MİLYON EURO DETAYI

Manchester United'da yıllık bonuslar dahil 19.5 milyon euro kazandığı ve vergiler sonrası yaklaşık 12 milyon euro gelir elde ettiği belirtilen Bernardo Silva için Fenerbahçe'nin bu maaşı ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

Portekizli yıldızın piyasa değerinin 40 milyon euro seviyesinde gösterildiği, eylül ayında 32 yaşına girecek olması nedeniyle bu bedelin altında bir rakamla ayrılma ihtimalinin bulunduğu aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin, Şampiyonlar Ligi kozunu da kullanarak mali açıdan fedakarlık yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

Bernardo Silva 9 senelik Manchester City kariyerini sona erdirdi

9 YILDIR MANCHESTER CITY'DE

Manchester City, Bernardo Silva'yı 2017 yazında Monaco'dan 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Portekizli yıldız, 9 sezondur İngiliz ekibinin formasını giyiyor.

Takım kaptanlığını da yapan Bernardo Silva, uzun yıllardır Manchester City'nin en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe'nin gündemine gelen bu isim, dünya futbolunun en dikkat çeken orta saha oyuncularından biri olarak değerlendiriliyor.

Bernardo Silva Manchester City'den ayrılacak

SEMEDO DEVREDE

Fenerbahçe yönetiminin bu transferde Nelson Semedo'yu da devreye soktuğu belirtildi. Milli takımdan arkadaşı olan Bernardo Silva ile görüşen Semedo'nun, sarı-lacivertli kulübü ve gelecek planlarını anlattığı aktarıldı.

Öte yandan Galatasaray'ın da bu transferde İlkay Gündoğan'ı aracı olarak kullandığı iddia edildi. Böylece Bernardo Silva dosyasının, iki ezeli rakip arasında yaz transfer döneminin en dikkat çekici yarışlarından birine dönüşebileceği öne sürüldü.

Galatasaray yetiştiriyor Fenerbahçe alıyor! Çağrı Hakan Balta'dan sonra Berk Kızıldemir
