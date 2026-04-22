Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonunda en dikkat çeken başlıklardan biri, maçların uzatma bölümlerinde yaşanan kritik anlar oldu. Sarı-lacivertliler, hem ligde hem kupada son dakikalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle önemli avantajları kaçırdı.
SON DAKİKALARDA GELEN KAYIPLAR
Sezonun ilk haftasında Göztepe karşısında 90+5'te kaçan penaltı, maçın kırılma anlarından biri oldu. Türkiye Kupası'nda Beşiktaş derbisinde 90+2'de yenilen gol mağlubiyeti getirdi.
Lig maçlarında ise benzer senaryolar tekrarlandı. Alanyaspor 90+3'te, Kasımpaşa 90+11'de attığı gollerle puan aldı. Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de gelen gol de iki puan kaybına neden oldu.
KAÇAN FIRSATLAR VE ELENME
Uzatma dakikalarında sadece yenilen goller değil, kaçan fırsatlar da öne çıktı. Antalyaspor karşısında 90+7'de direkten dönen şut, galibiyet ihtimalini ortadan kaldırdı.
Türkiye Kupası'nda ise Konyaspor ile oynanan mücadelede 120+2'de gelen penaltı golü, Fenerbahçe'nin turnuvaya veda etmesine yol açtı.
Sezon boyunca uzatma dakikalarında yaşanan bu anlar, Fenerbahçe'nin hem lig yarışında hem de kupa hedefinde belirleyici oldu.