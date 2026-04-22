Fenerbahçe'nin savunma hattını güçlendirmek için eski oyuncusu Kim Min-Jae'yi gündemine aldığı yönündeki iddialar, Alman basınında yer alan bilgilerle farklı bir boyut kazandı. Sarı-lacivertlilerin oyuncunun menajeriyle temas kurduğu öne sürülürken, bu iddialara Almanya'dan yanıt geldi.

Fenerbahçe, Kim Min Jae ile ilgileniyor.

"AYRILIK PLANLAMASI YOK" Sky DE muhabiri Florian Plettenberg, Kim Min-Jae'nin Bayern Münih'ten ayrılmayı düşünmediğini aktardı. Haberde, Güney Koreli savunmacının kulübüne bağlı olduğu ve mevcut durumundan memnun olduğu ifade edildi.