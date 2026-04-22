Fenerbahçe'nin savunma hattını güçlendirmek için eski oyuncusu Kim Min-Jae'yi gündemine aldığı yönündeki iddialar, Alman basınında yer alan bilgilerle farklı bir boyut kazandı.
Sarı-lacivertlilerin oyuncunun menajeriyle temas kurduğu öne sürülürken, bu iddialara Almanya'dan yanıt geldi.
"AYRILIK PLANLAMASI YOK"
Sky DE muhabiri Florian Plettenberg, Kim Min-Jae'nin Bayern Münih'ten ayrılmayı düşünmediğini aktardı. Haberde, Güney Koreli savunmacının kulübüne bağlı olduğu ve mevcut durumundan memnun olduğu ifade edildi.
GÖRÜŞME İDDİASI YALANLANDI
Aynı kaynak, Fenerbahçe'nin oyuncuyla herhangi bir resmi görüşme gerçekleştirmediğini de belirtti. Böylece transfer sürecine dair ortaya atılan iddiaların doğrulanmadığı kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Kim Min-Jae, bu sezon Bayern Münih formasıyla 32 maçta görev aldı ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Güney Koreli stoper, 2021-22 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş, ardından 19 milyon euro bedelle Napoli'ye transfer olmuştu.