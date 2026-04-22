CANLI YAYIN
Geri

Almanlardan Fenerbahçe'yi üzen haber! Kim Min Jae ayrılmayacak

Fenerbahçe ile anılan Kim Min-Jae için Almanya’dan açıklama geldi. Oyuncunun Bayern Munich’ten ayrılmayı planlamadığı belirtildi. Alman basını, Fenerbahçe’nin oyuncuyla herhangi bir resmi görüşme gerçekleştirmediğini de belirtti.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'nin savunma hattını güçlendirmek için eski oyuncusu Kim Min-Jae'yi gündemine aldığı yönündeki iddialar, Alman basınında yer alan bilgilerle farklı bir boyut kazandı.

Sarı-lacivertlilerin oyuncunun menajeriyle temas kurduğu öne sürülürken, bu iddialara Almanya'dan yanıt geldi.

Fenerbahçe, Kim Min Jae ile ilgileniyor.
"AYRILIK PLANLAMASI YOK"

Sky DE muhabiri Florian Plettenberg, Kim Min-Jae'nin Bayern Münih'ten ayrılmayı düşünmediğini aktardı. Haberde, Güney Koreli savunmacının kulübüne bağlı olduğu ve mevcut durumundan memnun olduğu ifade edildi.

Alman basını, Koreli oyuncunun takımdan ayrılmayacağını iddia etti.
GÖRÜŞME İDDİASI YALANLANDI

Aynı kaynak, Fenerbahçe'nin oyuncuyla herhangi bir resmi görüşme gerçekleştirmediğini de belirtti. Böylece transfer sürecine dair ortaya atılan iddiaların doğrulanmadığı kaydedildi.

Min Jae, Tah ve Upamecano'nun arkasında kaldı.
SEZON PERFORMANSI

Kim Min-Jae, bu sezon Bayern Münih formasıyla 32 maçta görev aldı ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Güney Koreli stoper, 2021-22 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş, ardından 19 milyon euro bedelle Napoli'ye transfer olmuştu.

