Fenerbahçe'den stopere çifte takviye! Galatasaray'a kötü haber

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezon savunma hattını güçlendirmek isteyen Kanarya, eski futbolcusu Kim-Min Jae ve Benjamin Pavard isimlerini gündemine aldı. Fransız yıldızın adı Galatasaray ile de anılıyor. İşte transferde yaşanan son gelişmeler...

Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarında önceliği stoper bölgesine verdi. Sarı-lacivertliler, daha önce formasını giyen Kim Min-Jae'yi yeniden kadroya katmak için girişimlere başladı.

Oyuncunun menajeri Oliveira Rita'nın İstanbul'a gelerek yönetimle görüşme yaptığı öğrenildi.

Kim Min Jae, Güney Kore Milli Takımının kaptanlarından biri.
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Görüşmelerde, Kim Min-Jae'nin Bayern Munich'te beklediği süreleri alamadığı ve bu nedenle ayrılığı değerlendirdiği ifade edildi.

Transferin satın alma opsiyonlu kiralama modeli üzerinden ilerleyebileceği belirtiliyor. 29 yaşındaki savunmacının da Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Güney Koreli futbolcu, bu sezon Bayern Münih'te Tah ve Upomecano'nun arkasında kaldı.
PAVARD İÇİN GALATASARAY DA DEVREDE

Savunma hattı için gündemdeki bir diğer isim ise Benjamin Pavard oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray ile birlikte Fenerbahçe de Fransız oyuncuyu listesine aldı.

Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Pavard'ın satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı ve bonservisinin bulunduğu Inter Milan'da gelecek planlamasında düşünülmediği belirtildi.

Benjamin Pavard'ın adı Manchester United ile de anılıyor.
AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

Pavard ile Manchester United'ın da ilgilendiği ancak maaş beklentisinin yüksek bulunduğu ifade edildi. Oyuncuya Suudi Arabistan'dan teklifler olduğu, buna rağmen kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği kaydedildi.

Pavard, Arabistan'a gitmek istemiyor.
SEZON PERFORMANSLARI

Kim Min-Jae bu sezon Bayern Münih formasıyla 31 maçta görev alırken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Benjamin Pavard ise Marsilya'da 32 maçta süre alıp 1 gol ve 3 asist üretti.

Avrupa'nın kraliçesi Kanarya! Fenerbahçe Kadınlar Euroleague finalinde Galatasaray'ı 68-55 yendi
