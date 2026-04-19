Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarında önceliği stoper bölgesine verdi. Sarı-lacivertliler, daha önce formasını giyen Kim Min-Jae'yi yeniden kadroya katmak için girişimlere başladı.
Oyuncunun menajeri Oliveira Rita'nın İstanbul'a gelerek yönetimle görüşme yaptığı öğrenildi.
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA
Görüşmelerde, Kim Min-Jae'nin Bayern Munich'te beklediği süreleri alamadığı ve bu nedenle ayrılığı değerlendirdiği ifade edildi.
Transferin satın alma opsiyonlu kiralama modeli üzerinden ilerleyebileceği belirtiliyor. 29 yaşındaki savunmacının da Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı.
PAVARD İÇİN GALATASARAY DA DEVREDE
Savunma hattı için gündemdeki bir diğer isim ise Benjamin Pavard oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray ile birlikte Fenerbahçe de Fransız oyuncuyu listesine aldı.
Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Pavard'ın satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı ve bonservisinin bulunduğu Inter Milan'da gelecek planlamasında düşünülmediği belirtildi.
AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR
Pavard ile Manchester United'ın da ilgilendiği ancak maaş beklentisinin yüksek bulunduğu ifade edildi. Oyuncuya Suudi Arabistan'dan teklifler olduğu, buna rağmen kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği kaydedildi.
SEZON PERFORMANSLARI
Kim Min-Jae bu sezon Bayern Münih formasıyla 31 maçta görev alırken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Benjamin Pavard ise Marsilya'da 32 maçta süre alıp 1 gol ve 3 asist üretti.