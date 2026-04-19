Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarında önceliği stoper bölgesine verdi. Sarı-lacivertliler, daha önce formasını giyen Kim Min-Jae'yi yeniden kadroya katmak için girişimlere başladı.

Görüşmelerde, Kim Min-Jae'nin Bayern Munich'te beklediği süreleri alamadığı ve bu nedenle ayrılığı değerlendirdiği ifade edildi.

Kim Min Jae, Güney Kore Milli Takımının kaptanlarından biri. KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Güney Koreli futbolcu, bu sezon Bayern Münih'te Tah ve Upomecano'nun arkasında kaldı.

PAVARD İÇİN GALATASARAY DA DEVREDE

Savunma hattı için gündemdeki bir diğer isim ise Benjamin Pavard oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray ile birlikte Fenerbahçe de Fransız oyuncuyu listesine aldı.



Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Pavard'ın satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı ve bonservisinin bulunduğu Inter Milan'da gelecek planlamasında düşünülmediği belirtildi.