Derbi canavarı Fenerbahçe! Çılgın performans

Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde derbilerde dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 5 derbide 13 puan topladı ve mağlubiyet yaşamadı.

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunda ezeli rakiplerine karşı aldığı sonuçlarla öne çıktı. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı ligde çıktığı 5 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Trabzonspor'u 1-0 ve 3-2, Beşiktaş'ı ise 3-2 ve 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

1995-96'DAN SONRA BİR İLK

Fenerbahçe, bu sezonki performansıyla 1995-96 sezonundan bu yana önemli bir başarıya imza attı. Sarı-lacivertliler, aynı sezonda hem Beşiktaş hem de Trabzonspor'u ligde iki maçta da mağlup etti. Bu başarı, kulüp tarihinde uzun yıllar sonra tekrarlandı.

TEDESCO İLE YÜKSELİŞ

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda derbilerde etkili bir performans ortaya koydu. Ligde 5 derbide 13 puan toplayan sarı-lacivertliler, bir derbi maçını daha oynayacak. Tedesco yönetimindeki takım, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken, Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş'a 2-1 kaybetti.

GOL VE PUAN ORTALAMASI

Fenerbahçe, ligde oynadığı 5 derbide rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Tüm kulvarlarda ise 7 derbide toplam 12 gol kaydetti.

Sarı-lacivertliler, ligin 31. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, sezonun derbi performansını doğrudan etkileyecek.

