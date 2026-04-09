Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunda ezeli rakiplerine karşı aldığı sonuçlarla öne çıktı. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı ligde çıktığı 5 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Trabzonspor'u 1-0 ve 3-2, Beşiktaş'ı ise 3-2 ve 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

1995-96'DAN SONRA BİR İLK

Fenerbahçe, bu sezonki performansıyla 1995-96 sezonundan bu yana önemli bir başarıya imza attı. Sarı-lacivertliler, aynı sezonda hem Beşiktaş hem de Trabzonspor'u ligde iki maçta da mağlup etti. Bu başarı, kulüp tarihinde uzun yıllar sonra tekrarlandı.