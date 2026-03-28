Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamayı hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan da yeni sezonun transfer planını şekillendiriyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda hücum hattına yapılacak takviye için temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, Fisnik Asllani dosyasında önemli bir gelişmeyle karşılaştı.
BARCELONA DA DEVREYE GİRDİ
İddialara göre Barcelona, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Fisnik Asllani için harekete geçti. İspanyol devinin, Hoffenheim forması giyen 23 yaşındaki Kosovalı oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Bu gelişme, Fenerbahçe'nin transfer planında rekabeti daha da artırdı.
30 MİLYON EURO DETAYI
Haberde, Barcelona'nın Fisnik Asllani için kısa süre içinde 30 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Bu rakam, transfer yarışında dengeleri değiştirebilecek en önemli detay olarak öne çıktı. Sarı-lacivertli yönetimin bu gelişme sonrası nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.
ASLLANI'NİN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Fisnik Asllani, bu sezon Hoffenheim formasıyla 28 resmi maçta görev yaptı. Genç golcü, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Hücumdaki üretken performansıyla öne çıkan Kosovalı futbolcu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken isimlerden biri haline geldi.
FENERBAHÇE'NİN İŞİ ZORLAŞTI
Barcelona'nın transfer yarışına dahil olması, Fenerbahçe açısından süreci daha zorlu hale getirdi. Sarı-lacivertli kulübün, gelecek sezon için düşündüğü santrfor hamlesinde Fisnik Asllani ismini koruyup korumayacağı önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.