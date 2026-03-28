Barcelona, Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Hoffenheim'lı Kosovalı forvet Fisnik Asllani için harekete geçti ve 30 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye hazır.

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamayı hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan da yeni sezonun transfer planını şekillendiriyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda hücum hattına yapılacak takviye için temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, Fisnik Asllani dosyasında önemli bir gelişmeyle karşılaştı.

BARCELONA DA DEVREYE GİRDİ İddialara göre Barcelona, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Fisnik Asllani için harekete geçti. İspanyol devinin, Hoffenheim forması giyen 23 yaşındaki Kosovalı oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Bu gelişme, Fenerbahçe'nin transfer planında rekabeti daha da artırdı.