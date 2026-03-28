CANLI YAYIN
Geri

N'Golo Kante'den emeklilik ve milli takım sözleri!

Fransa Milli Takımı ile Kolombiya arasında oynanacak hazırlık maçı öncesinde N'Golo Kante açıklamalarda bulundu. Hem Fransa hem de Fenerbahçe forması giyen tecrübeli orta saha, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında geleceği ve emeklilik planlarıyla ilgili soruları yanıtladı.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • N'Golo Kante, Fenerbahçe ile sözleşmesini sonuna kadar yerine getirmeyi planladığını açıkladı.
  • Fransız futbolcu, kariyerini Fransa'da sonlandırabileceğini belirtti.
  • Kante, Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile ileri gitmek istediklerini ifade etti.
  • Geçen yaz Paris FC ile görüşmeler yapıldığını ancak koşullar nedeniyle anlaşmanın gerçekleşmediğini söyledi.
  • Kante, kulüp değişiklikleri ve sakatlıklar nedeniyle oyun süresinin azaldığını belirtti.

Hazırlık karşılaşması öncesinde kameraların karşısına geçen N'Golo Kante, kariyerine dair merak edilen konular hakkında konuştu. Tecrübeli futbolcunun özellikle geleceği ve futbolu ne zaman bırakacağına dair ifadeler kullandı.

"DÜNYA KUPASI HEYECAN VERİCİ"
"Dünya Kupası'nda oynamak her zaman heyecan verici. Çok ileri gitmek istiyoruz. Kazanmanın, kaybetmenin nasıl bir şey olduğunu biliyoruz... Hepimiz güzel bir zaman geçirmeyi umuyoruz."

"MİLLİ TAKIMDA OLMAK GURUR VERİCİ"
"Fransa Milli Takımı'nda yer almak her zaman bir onur ve gurur kaynağıdır. Kariyerimde çok sık oynadığım dönemler oldu ancak zamanla kulüp değişiklikleri ve sakatlıklar nedeniyle bu süreler biraz azaldı. Bugün sadece anın tadını çıkarıyorum. Sahada olsak da olmasak da hepimiz aynı hedef için çabalıyoruz; ben de bu kolektif birlikteliğin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum."

"NEDEN FRANSA'DA EMEKLİ OLMAYAYIM Kİ?"
"Fenerbahçe ile sözleşmem var. Mantıklı olan, bu sözleşmeyi sonuna kadar yerine getirmek. Milli takımda ise anın tadını çıkarmak istiyorum. Bu yaz göreceğiz, bana gelen her fırsatı değerlendirmek ve çağrıldığımda hazır olmak istiyorum. Geçen yaz, diğer bazı kulüplerle olduğu gibi Paris FC de gündemdeydi. Orada benim için ilgi çekici bazı şeyler vardı ama anlaşma olmadı. Koşullar nedeniyle anlaşma gerçekleşmedi. Neden Fransa'da kariyerimi sonlandırmayayım ki?"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler