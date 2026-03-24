Nene, Gaziantep FK maçında hat-trick yaparak dikkat çekmişti.

Sezon başında Salzburg'dan 18 milyon Euro'ya transfer edilen Nene, eleştirilere istatistikleriyle yanıt veriyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'deki son maçında Gaziantep FK'yı 4-1 yenerken Malili yıldızı Dorgeles Nene yaptığı hat-trick ile yıldızlaşmıştı. Genç yıldız, bu sezonki istatistikleriyle göz kamaştırıyor. Nene, ligde 21 maçta ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın TOP 10 Ligi'nde en skorer 23 yaş altı sağ kanat oyuncuları sıralamasında ikinci basamakta yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı bu sezon ligde 9 gol atarken 6 da asist yaptı. Toplamda 15 gole katkıda bulundu.

ZİRVEDE YAMAL VAR Listenin ilk basamağında ise dünyanın en büyük genç yıldızlarından biri olan Lamine Yamal yer alıyor. Barcelona'nın yıldızı, bu sezon 14 gol ve 10 asist yaparak toplamda 24 gole katkı yaptı. Fenerbahçe'nin Malili yıldızı Dorgeles Nene, 9 gol katkısı veren PSG'li Desire Doue, Atletico Madridli Giuliano Simeone gibi yıldız sağ kanat oyuncularını geride bıraktı.