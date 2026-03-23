Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Nelson Semedo'nun sakatlık geçmişi bu sezon dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Portekizli sağ bek, yaşadığı problemler nedeniyle birçok maçta forma giyemedi.
GEÇMİŞİYLE FARK OLUŞTU
32 yaşındaki futbolcu, transfer öncesindeki 5 yıllık dönemde toplam 19 maç kaçırmıştı. Ancak Semedo'nun bu sezon tek başına 13 karşılaşmada görev alamaması dikkat çekti.
SEZON PERFORMANSI
Nelson Semedo, Süper Lig'de bu sezon 19 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu bu süreçte 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe'de Semedo'nun yaşadığı sakatlıkların ardından oyuncunun fiziksel durumu yakından takip ediliyor.