Fenerbahçe, dün akşam oynanan Gaziantep FK maçında oyundan alınan yıldız oyuncu Levent Mercan'ın çekilen MR görüntülemesi sonucu sol bacak arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sağlık Durumu Bilgilendirme



Futbol A Takımımızın oyuncusu Levent Mercan'ın dün akşam oynanan Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol bacak arka adalede kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.



NE KADAR SÜREDE SAHALARA DÖNER?



Bu tür sakatlıkların dönüş süresi genelde yırtığın derecesine göre değişiyor.

Ortalama dönüş süresi: