Fenerbahçe'de sakatlar kervanına Levent Mercan da katıldı

Fenerbahçe, dün akşam oynanan Gaziantep FK maçında oyundan alınan yıldız oyuncu Levent Mercan'ın çekilen MR görüntülemesi sonucu sol bacak arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Levent Mercan

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sağlık Durumu Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın oyuncusu Levent Mercan'ın dün akşam oynanan Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol bacak arka adalede kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

NE KADAR SÜREDE SAHALARA DÖNER?

Bu tür sakatlıkların dönüş süresi genelde yırtığın derecesine göre değişiyor.

Ortalama dönüş süresi:

  • Hafif (Grade 1): 1–2 hafta
  • Orta (Grade 2 – kısmi yırtık): 3–5 hafta
  • Ağır (Grade 3 – tam yırtık): 6+ hafta

Fenerbahçe'nin paylaşımı


Kulübün "kısmi yırtık" açıklamasına bakıldığında Mercan'ın yaklaşık 3 ila 5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

