Fenerbahçe, Trabzonspor maçı dönüşünde uçakta geçtiği iddia edilen prim diyaloglarının bağlamından koparılarak servis edildiğini açıkladı.

Kulüp yönetimi, oyuncularla yapılan konuşmaların profesyonel futbolun doğası gereği her takımda yaşanabilecek doğal bir iletişim olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'de göreve gelindiğinden beri planlı bir prim sistemi uygulandığı ve ödemelerin zamanında eksiksiz yapıldığı ifade edildi.

Aile içindeki konuşmayı dışarıya taşıyan kişiyle yolların ayrıldığı duyuruldu.

Takımın teknik direktör Domenico Tedesco önderliğinde önümüzdeki maçlara odaklandığı vurgulandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de karşılaştığı Trabzonspor'u 3-2 yenerek o dönem önemli bir galibiyet elde etmişti. Şampiyonluk yolculuğundaki rakiplerinden birini deplasmanda devirmeyi başaran Kanarya, o günden bu yana prim iddiaları nedeniyle çalkantılı bir dönemden geçti. Alınan kötü sonuçlarda sürekli konuşulan söylentiler sonrasında sarı lacivertli ekipten açıklama geldi.

"DOĞAL BİR İLETİŞİMİN PARÇASIDIR" "Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve yaklaşık bir ay önce Trabzon maçı dönüşünde uçakta geçtiği iddia edilen diyaloglara ilişkin bazı ifadelerin, bağlamından koparılarak farklı bir amaçla servis edildiğini görmekteyiz. Söz konusu diyalog, aile içinde, oyuncularımızla gerçekleşen ve profesyonel futbolun doğası gereği her takımda benzer şekilde yaşanabilecek son derece doğal bir iletişimin parçasıdır.